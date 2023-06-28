Зміни у роботі ВЛК — про що слід знати військовим та військовозобов'язаним

Українські військові в лікарні. Фото: google.com

В Україні продовжують вдосконалювати роботу військово-лікарської комісії (ВЛК). Нещодавно був затверджений план заходів щодо оптимізації процесів військово-лікарської експертизи на 2023 рік.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України. Розповідаємо, які зміни готують та чи стане військовим простіше проходити медкомісію.

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В Мінобороні розповіли, як затвердження плану заходів вплине на проходження медкомісії:

кількість медичних закладів, у яких можна буде пройти ВЛК буде збільшено;

навантаження на заклади охорони здоров’я в системі Міноборони зменшиться;

військові отримуватимуть належний та швидкий сервіс перевірки ВЛК.

Окрім цього, зазначається, що одне з головних завдань, які ставить перед собою влада, — викорінити бюрократію і надати українцям необхідні соціальні гарантії.

Щоб цього досягнути, буде працювати автоматизація перебігу проходження ВЛК, з’явиться інтеграція медичних процесів між військовими та цивільними компонентами.

Міністр оборони Олексій Резніков додав, що в лікарнях буде організоване "якісне проходження ВЛК в умовах воєнного стану", а також проводитимуться інформаційні кампанії.ґ

"Щоб кожен військовослужбовець чітко знав свої права під час проходження військово-лікарської комісії, лікування чи реабілітації", — зазначив Резніков.

Військовий проходить медичне обстеження. Фото: google.com

Які документи необхідно мати військовому до та після проходження ВЛК

Військовослужбовець має подати пакет документів, щоб бути допущеним до ВЛК:

посвідчення особи;

посвідчення учасника бойових дій (якщо наявне);

направлення на медичний огляд;

медична книжка;

оригінал довідки про обставини травми від військової частини;

медична характеристика (під час війни необов’язково);

службова характеристика (під час війни необов’язково).

Після проходження ВЛК військовослужбовцю повинні видати певний перелік документів, а саме:

довідка ВЛК;

свідоцтво про хворобу;

протокол засідання ВЛК із визначенням причинного зв'язку травми.

Варто зазначити, що останній документ потрібен для встановлення розміру одноразової грошової виплати, яку нараховують військовим внаслідок поранень чи травм, якщо вони отримані під час виконання службових обов’язків.

Саме на основі висновку ВЛК визначається, чи є людина придатною до мобілізації та проходження служби.

Раніше ми писали, що робити, якщо військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала військового придатним до служби, але раптово виникли проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, ми розповідали, що українці при проходженні військово-лікарської комісії можуть звертатися по допомогу на "гарячу лінію". Вона працює цілодобово та безплатна.

Також ми повідомляли, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про важливі зміни, які стосуються роботи військово-лікарської комісії.