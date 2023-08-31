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Як втрати Іл-76 на аеродромі в Пскові вплинуть на Росію

31 серпня 2023 11:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Як втрати Іл-76 на аеродромі в Пскові вплинуть на Росію
Російський літак Іл-76. Фото: bastion-karpenko.narod.ru
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Росія виготовляє менше ніж 10 літаків Іл-76 на рік, тому втрати на аеродромі у Пскові для них дуже суттєві. Відсутність такої кількості літаків свідчить про те, що більше батальйону персоналу РФ не зможе перекинути в той чи інший регіон.

Про це заявив військовий експерт Антон Міхненко в ефірі телемарафону. 

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За словами експерта, втрата щонайменше чотирьох літаків — це той потенціал, який Росія виготовляла протягом майже року. 

"Російська Федерація виготовляє менш як 10 літаків Іл-76 на рік, тому втрати на аеродромі у Пскові для них суттєві", — наголосив Міхненко.

Він пояснив, що це літак досить цінний для російської армії, оскільки він може викидати зі свого борту десант кількістю 126 осіб, в тому числі й техніку, а втрата чотирьох літаків означає, що більше батальйону персоналу Росія не зможе перекинути в той чи інший регіон.

"Це непоганий показовий результат для України", — підсумував Антон Міхненко. 

Нагадаємо, ввечері 29 серпня у російському Пскові пролунала серія потужних вибухів в аеропорту "Хрести". В екстрених службах РФ повідомили, що як мінімум чотири літаки Іл-76 були пошкоджені внаслідок атаки БпЛА.

Згодом в Головному управлінні розвідки України підтвердили знищення чотирьох літаків Іл-76 у російському Пскові. Ще декілька таких літаків пошкоджено.

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