Как потери Ил-76 на аэродроме в Пскове повлияют на Россию

Российский самолет Ил-76. Фото: bastion-karpenko.narod.ru

Россия производит менее 10 самолетов Ил-76 в год, поэтому потери на аэродроме в Пскове для них очень существенны. Отсутствие такого количества самолетов свидетельствует о том, что больше батальона персонала РФ не сможет опрокинуть в тот или иной регион.

Об этом заявил военный эксперт Антон Михненко в эфире телемарафона.

Читайте также:

Потери самолетов Ил-76: как это повлияет на РФ

По словам эксперта, потеря минимум четырех самолетов — это тот потенциал, который Россия производила в течение почти года.

"Российская Федерация производит менее 10 самолетов Ил-76 в год, поэтому потери на аэродроме в Пскове для них существенны", — подчеркнул Михненко.

Он пояснил, что этот самолет достаточно ценен для российской армии, поскольку он может выбрасывать со своего борта десант количеством 126 человек, в том числе и технику, а потеря четырех самолетов означает, что больше батальона персонала Россия не сможет опрокинуть в тот или иной регион.

"Это неплохой показательный результат для Украины", — подытожил Антон Михненко.

Напомним, вечером 29 августа в российском Пскове раздалась серия мощных взрывов в аэропорту "Кресты". В экстренных службах РФ сообщили, что как минимум четыре самолета Ил-76 были повреждены в результате атаки БпЛА.

Впоследствии в Главном управлении разведки Украины подтвердили уничтожение четырех самолетов Ил-76 в российском Пскове. Еще несколько таких самолетов повреждено.