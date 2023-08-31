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З'явилися перші супутникові знімки після атаки БпЛА на аеродром у Пскові

31 серпня 2023 00:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
З'явилися перші супутникові знімки після атаки БпЛА на аеродром у Пскові
Супутникові знімки після атаки БпЛА на аеродром у Пскові. Фото: Схеми
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Оприлюднили перші супутникові кадри після атаки БпЛА на аеродром у Пскові, що у РФ. Таким чином на фото помітно, що як мінімум два літаки Іл-76 пошкоджено в ніч на 30 серпня.

Відповідні супутникові знімки оприлюднили Схеми.

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Що відомо про пошкодження літаків Іл-76 у Пскові

Зазначається, що пошкодження російських літаків підтвердив авіаексперт Анатолій Храпчинський після детального аналізу.

"На супутниковому знімку ми бачимо, що ушкоджено поверхню біля крил, скоріш за все дронами намагались влучити у паливні баки, які знаходяться у тій частині літака. Але і це все одно вивід літака на капітальний ремонт, який займе щонайменше 2-3 місяці", ― зазначив фахівець.

Супутникові знімки після атаки БпЛА на аеродром у Пскові. Фото: Схеми

Також помітили дві ймовірно пожежні машини поруч одного з літаків, які певно намагалися загасити вогонь.

Супутникові знімки після атаки БпЛА на аеродром у Пскові. Фото: Схеми

Літаки типу Іл-76 завжди базується на аеродромі Пскова, які використовує 76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія армії РФ. Ця дивізія також відома як "псковська", вона брала участь у захопленні Бучі на початку повномасштабної війни Росії проти України.

Супутникові знімки після атаки БпЛА на аеродром у Пскові. Фото: Схеми
Джерело: t.me/cxemu

Нагадаємо, що ввечері, 29 серпня, близько 23:30 пролунала серія вибухів в аеропорту "Хрести" в Пскові, що в РФ. Внаслідок нібито атаки БпЛА, там зайнялася пожежа, щобільше, вибухи лунають і досі.

Також ми повідомляли, що в путінського пропагандиста Соловйова трапилася істерика через атаку на Псков. Він упевнений, що це справа рук НАТО і закликав знищити країни Балтії.

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