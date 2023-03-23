Як запорізькі комунальники відновлюють пошкоджений російськими ракетами будинок
У Запоріжжі триває ремонт будинку, який учора, 22 березня, обстріляли російські окупанти. Комунальники забивають вибиті вікна плитами OSB та демонтують пошкоджені конструкції.
Про це написав на своєму Telegram-каналі виконувач обов’язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.
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Відновлення обстріляного будинку
У Запоріжжі на місці учорашнього ракетного удару триває процес відновлення пошкодженого будинку.
Процесом відновлення займаються фахівці міської спеціалізованої аварійно-рятувальної служби, також робітники та техніка комунальних підприємств "Запоріжремсервіс", "Зеленбуд", "ЕЛУАШ", концерну "Міські теплові мережі".
Вікна і демонтаж
Комунальні служби вивозять будівельне сміття і забивають вибиті вікна плитами OSB.
Міська спеціалізована аварійно-рятувальна служба демонтує пошкоджені конструкції.
Нагадаємо, у Запоріжжі російські ракети влучили у багатоповерхівку в районі Прибережної автомагістралі. Одна з ракет не розірвалася і застрягла у даху житлового будинку.
Загинула одна людина, постраждало понад 30 осіб.
Фото: Telegram Куртєва