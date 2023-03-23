Як запорізькі комунальники відновлюють пошкоджений російськими ракетами будинок

Ремонт пошкодженого будинку у Запоріжжі

У Запоріжжі триває ремонт будинку, який учора, 22 березня, обстріляли російські окупанти. Комунальники забивають вибиті вікна плитами OSB та демонтують пошкоджені конструкції.

Про це написав на своєму Telegram-каналі виконувач обов’язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.

Відновлення обстріляного будинку

У Запоріжжі на місці учорашнього ракетного удару триває процес відновлення пошкодженого будинку.

Процесом відновлення займаються фахівці міської спеціалізованої аварійно-рятувальної служби, також робітники та техніка комунальних підприємств "Запоріжремсервіс", "Зеленбуд", "ЕЛУАШ", концерну "Міські теплові мережі".

Вікна і демонтаж

Комунальні служби вивозять будівельне сміття і забивають вибиті вікна плитами OSB.

Міська спеціалізована аварійно-рятувальна служба демонтує пошкоджені конструкції.

Нагадаємо, у Запоріжжі російські ракети влучили у багатоповерхівку в районі Прибережної автомагістралі. Одна з ракет не розірвалася і застрягла у даху житлового будинку.

Загинула одна людина, постраждало понад 30 осіб.

Фото: Telegram Куртєва