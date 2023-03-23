Как запорожские коммунальщики восстанавливают поврежденный российскими ракетами дом
В Запорожье идет ремонт дома, который вчера, 22 марта, обстреляли российские оккупанты. Коммунальщики забивают выбитые окна плитами OSB и демонтируют поврежденные конструкции.
Об этом написал на своем Telegram-канале исполняющий обязанности городского головы Запорожья Анатолий Куртев.
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Восстановление обстрелянного дома
В Запорожье на месте вчерашнего ракетного удара идет процесс восстановления поврежденного дома.
Процессом восстановления занимаются специалисты городской специализированной аварийно-спасательной службы, а также рабочие и техника коммунальных предприятий "Запорожремсервис", "Зеленстрой", "ЭЛУАШ", концерна "Городские тепловые сети".
Окна и демонтаж
Коммунальные службы вывозят строительный мусор и забивают выбитые окна плитами OSB.
Городская специализированная аварийно-спасательная служба демонтирует поврежденные конструкции.
Напомним, в Запорожье российские ракеты попали в многоэтажку в районе Прибрежной автомагистрали. Одна из ракет не разорвалась и застряла в крыше жилого дома.
Погиб один человек, пострадало более 30 человек.
Фото: Telegram Куртева