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Как запорожские коммунальщики восстанавливают поврежденный российскими ракетами дом

23 марта 2023 11:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Ремонт поврежденного дома в Запорожье
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Запорожье идет ремонт дома, который вчера, 22 марта, обстреляли российские оккупанты. Коммунальщики забивают выбитые окна плитами OSB и демонтируют поврежденные конструкции.

Об этом написал на своем Telegram-канале исполняющий обязанности городского головы Запорожья Анатолий Куртев.

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Восстановление обстрелянного дома

В Запорожье на месте вчерашнего ракетного удара идет процесс восстановления поврежденного дома.

Процессом восстановления занимаются специалисты городской специализированной аварийно-спасательной службы, а также рабочие и техника коммунальных предприятий "Запорожремсервис", "Зеленстрой", "ЭЛУАШ", концерна "Городские тепловые сети".

Ремонт обстрелянного дома в Запорожье

Ремонт обстрелянного дома в Запорожье

Ремонт обстрелянного дома в Запорожье

Окна и демонтаж

Коммунальные службы вывозят строительный мусор и забивают выбитые окна плитами OSB.

Городская специализированная аварийно-спасательная служба демонтирует поврежденные конструкции.

Ремонт обстрелянного дома в Запорожье

Ремонт обстрелянного дома в Запорожье

Напомним, в Запорожье российские ракеты попали в многоэтажку в районе Прибрежной автомагистрали. Одна из ракет не разорвалась и застряла в крыше жилого дома.

Погиб один человек, пострадало более 30 человек.

Фото: Telegram Куртева

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