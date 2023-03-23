Как запорожские коммунальщики восстанавливают поврежденный российскими ракетами дом

Ремонт поврежденного дома в Запорожье

В Запорожье идет ремонт дома, который вчера, 22 марта, обстреляли российские оккупанты. Коммунальщики забивают выбитые окна плитами OSB и демонтируют поврежденные конструкции.

Об этом написал на своем Telegram-канале исполняющий обязанности городского головы Запорожья Анатолий Куртев.

Восстановление обстрелянного дома

В Запорожье на месте вчерашнего ракетного удара идет процесс восстановления поврежденного дома.

Процессом восстановления занимаются специалисты городской специализированной аварийно-спасательной службы, а также рабочие и техника коммунальных предприятий "Запорожремсервис", "Зеленстрой", "ЭЛУАШ", концерна "Городские тепловые сети".

Окна и демонтаж

Коммунальные службы вывозят строительный мусор и забивают выбитые окна плитами OSB.

Городская специализированная аварийно-спасательная служба демонтирует поврежденные конструкции.

Напомним, в Запорожье российские ракеты попали в многоэтажку в районе Прибрежной автомагистрали. Одна из ракет не разорвалась и застряла в крыше жилого дома.

Погиб один человек, пострадало более 30 человек.

Фото: Telegram Куртева