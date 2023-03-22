Обстріл житлового будинку: у Запоріжжі зросла кількість постраждалих

Наслідки російського обстрілу

У Запоріжжі внаслідок влучання російської ракети між двома дев'ятиповерхівками зросла кількість постраждалих. На даний час відомо про 34 травмованих осіб.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Запорізькій області.

Деталі

"Госпіталізовані 29, з них троє дітей. П'яти людям надана допомога на місці. Одна особа загинула", — йдеться у повідомленні.

Силами підрозділів ДСНС вдалося врятувати шість людей та двох собак. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

На місці події від ДСНС працює 66 рятувальників та 14 одиниць техніки.

Нагадаємо, у Запоріжжі російські ракети влучили у багатоповерхівку в районі Прибережної автомагістралі. Одна з ракет не розірвалася і застрягла у даху житлового будинку.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео влучання російської ракети у багатоповерхівку в Запоріжжі. За інформацією міської ради, загарбники скерували по житловому районі дві ракети.

Додамо, за попередньою інформацією, 22 березня російські окупанти завдали удару по Запоріжжі з реактивної артилерії. Імовірно, йдеться про системи залпового вогню "Торнадо С".