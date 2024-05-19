Радіолокаційні комплекси російської армії, успішні атаки ЗСУ на РЛС окупантів

Російська радіолокаційна станція "Небо-У". Фото: росЗМІ

Українська армія веде активну боротьбу проти "очей" російських окупаційних військ — різноманітних радіолокаційних систем, які дозволяють росіянам слідкувати за українською активністю на лінії фронту та в тилу. Про успіхи Сил оборони України, як на своїй території, так і в Російській Федерації — читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

"Зоопарк-1"

Однією із найпоширеніших цілей для ЗСУ у сегменті радіолокаційних станцій є мобільна РЛСка "Зоопарк-1". Ці станції, які пересуваються на гусеничному шосе, росіяни активно використовують на території України. І так само активно втрачають.

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Так, улітку-восени 2022 року було підтверджено успішне знищення російських комплексів "Зоопарк-1" на південному фронті. 19 серпня станція 1Л219 була знищена на території Запорізької області, а 24 жовтня — на окупованій частині Херсонської області.

Тільки за перший рік повномасштабної війни російський окупаційний контингент в Україні втратив щонайменше шість контрбатарейних радіолокаційних комплексів "Зоопарк-1". При цьому частина була не просто знищена, а захоплена українськими військами.

Британська розвідка заявляла у березні 2023-го, що у окупантів залишилася обмежена кількість цих РЛС. Втім, росіяни продовжують втрачати їх і зараз – так, у травні 2024-го на Донеччині аеророзвідка бригади "Помста" виявила і знищила за допомогою ударного дрона такий комплекс.

Та Сили оборони України успішно атакують радіолокаційні комплекси армії Російської Федерації не тільки на театрі воєнних дій, а і на території Російської Федерації. І ці об’єкти є значно дорожчими та стратегічно важливішими за мобільні "Зоопарки", які окупанти використовують в Україні.

"Небо-У"

Одним із таких зразків радіолокаційного обладнання є станція "Небо" (у різних модифікаціях – "Небо-Т" та "Небо-У"). Ці станції, які теж є мобільними — встановлені на колісні шасі, — українські дрони теж успішно знищують.

Причому ці операції є складнішими за знищення "Зоопарків", бо російське командування намагається використовувати "Небо-У" на власній території, куди українська армія не може з різних причин завдавати ракетно-артилерійських ударів.

Втім, це не означає, що ці радіолокаційні комплекси перебувають поза зоною ураження. Вітчизняні дрони, які використовують різні українські спецслужби (СБУ та ГУР), успішно залітають на територію Росії. І щонайменше дві операції — у квітні 2023-го на території Бєлгородської області та у квітні 2024-го на Брянщині — завершилися знищенням станцій "Небо-У".

Станцій, які коштують близько 100 мільйонів доларів. Для порівняння – орієнтовна вартість РЛС "Зоопарк-1", які росіяни використовують на фронті, становить від 10 до 15 мільйонів (максимальні неофіційні цифри говорять про 25 мільйонів). Тож втрата одного "Неба-У" для окупантів є значно відчутнішою.

"Контейнер"

Є ще одна радіолокаційна станція, успішно атакована українськими дронами. Це РЛС 29Б6 "Контейнер", розташована навіть не в прикордонних з Україною регіонах Російської Федерації, а в глибині країни-агресора – на території Республіки Мордовія.

Цей стаціонарний радіолокатор загоризонтного типу, він може контролювати повітряний простір на кілька тисяч кілометрів – тобто, зважаючи на розташування цього об’єкту, він накривав усю територію України, успішно збираючи дані, зокрема, про активність усієї української бойової авіації.

"Контейнер", який складається зі 150 антен, встановлених на полігоні, був атакований навіть двічі. Під час другої атаки, яка мала місце у квітні 2024 року, постраждала будівля командного пункту цієї станції.

Як бачимо, ЗСУ, ГУР, СБУ та інші українські структури за час повномасштабної війни провели не одну успішну атаку на російські радіолокаційні системи, серйозно послабивши здатність окупантів контролювати повітряний простір на фронті та навколо нього.