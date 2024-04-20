РЛС Небо-У, характеристики, деталі української атаки

Російська РЛС "Небо-У". Фото: росЗМІ

Російська система контролю над повітряним простором продовжує зазнавати серйозних втрат. Про радіолокаційну систему "Небо-У", яка була знищена на території Брянської області, — читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Друге знищене російське "Небо"

Сили оборони України знищують не тільки особовий склад російських окупаційних військ чи танки та бронеавтомобілі на театрі воєнних дій. Ні, цілями для ЗСУ, ГУР та СБУ є й інші, не менш важливі об’єкти, завдяки яким Російська Федерація має можливість вести війну проти України.

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Одним із таких об’єктів є мобільна радіолокаційна станція "Небо". Ці станції, на відміну від РЛС 29Б6 "Контейнер", про яку Новини.LIVE уже розповідали, російські окупанти використовують не з глибини своєї території, а у прикордонних з Україною регіонах. Де їх успішно і знищують українці.

Так, у квітні 2023 року на території Бєлгородської області була атакована і виведена з ладу перша в історії повномасштабної російсько-української війни радіолокаційна станція "Небо-У". За рік, 16 квітня 2024-го, другий комплекс "Небо-У" став жертвою — як пишуть українські ЗМІ, 13-го головного управління військової контррозвідки СБУ — уже на території Брянської області.

Що таке "Небо-У"

Як вже писали Новини.LIVE, радіолокаційна система російських збройних сил складається із систем різного рівня і потужності. Так, комплекс 29Б6 "Контейнер", який зазнав двох дронових атак протягом семи квітневих днів — це загоризонтна станція, яка працює на далекі відстані, але не має можливості (через "сліпу зону") слідкувати за ближньою територією.

РЛС метрового діапазону "Небо" (а їх існує кілька модифікацій) працюють у метровому діапазоні, як і потужніші зразки радіолокаційних систем — але не настільки потужні, як "Контейнер", чи "Дуга", яку намагалися встановити у радянські часи відразу у двох українських областях.

Глибина території, на яку комплекси "Небо-У" можуть відслідковувати повітряний простір, становить близько 700 кілометрів. Звісна річ, для контролю за українськими літаками, ракетами та дронами росіянам довелося тримати ці РЛСки неподалік від кордону. Саме тому відразу два ці комплекси були атаковані та знищені Силами оборони України.

Два варіанти "Неба"

Існує два базові варіанти радіолокаційних систем "Небо" — для потреб протиповітряної оборони та для сухопутних військ. Перша — потужніша, але через це вона ж довше встановлюється. Версія для сухопутних військ є меншою за розміром, проте відрізняється більшою мобільністю — що й зрозуміло, бо використання РЛС під час сухопутних військових операцій може бути пов’язане із постійним рухом на місцевості. Тож конструкторам довелося зробити вибір на користь оперативного розгортання антен.

Цікаво, що розробник "Небо", Нижньогородський науково-дослідний інститут радіотехніки, продовжив роботу над цими станціями — і 2020 року війська протиповітряної оборони країни-агресора отримали нову, удосконалену версію під назвою "Небо-Т".

Технічні характеристики "Неба-Т" такі, що вони — згідно із заявами росіян — можуть відслідковувати як аеродинамічні, так і балістичні цілі в радіусі до 600 кілометрів. Тобто збільшився не кількісний, але якісний фактор цих систем. Та при цьому на початку 2022 року, за місяць до повномасштабної війни, їх відправили не у прикордонні з Україною регіони, а в Поволжя і на Урал.

Вигода для українського прикордоння

Таким чином, війська Західного військового округу країни-агресора з 2016 року використовували тільки "Небо-У" 55Ж6У. Ті самі, які українські захисники поступово знищують своїми дронами. До речі, про дрони.

Вартість одного комплексу "Небо-У", за неофіційними даними, становить приблизно 100 мільйонів доларів. Ціна на українські дрони, які успішно атакують об’єкти на території Російської Федерації, значно менша. Таким чином, в умовах, обмежених відсутністю західної допомоги (Україна) та західних санкцій (Росія), фінансову війну успішно виграє саме наша країна.

А країна-агресор залишається не лише без прикриття своїх стратегічних РЛС, таких, як "Контейнер". Річ у тім, що "Небо-У" у прикордонних російських областях координує атаки російських бомбардувальників — тих самих, які закидають керованими авіаційними бомбами Сумщину та Харківщину. Що ж, будемо сподіватися, що після цієї втрати кількість авіаційних атак на українське прикордоння серйозно зменшиться.