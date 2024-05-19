Радиолокационные комплексы российской армии, успешные атаки ВСУ на РЛС оккупантов

Российская радиолокационная станция "Небо-У". Фото: росСМИ

Украинская армия ведет активную борьбу против "глаз" российских оккупационных войск — различных радиолокационных систем, позволяющих россиянам следить за украинской активностью на линии фронта и в тылу. Об успехах Сил обороны Украины как на своей территории, так и в Российской Федерации читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

"Зоопарк-1"

Одной из наиболее распространенных целей для ВСУ в сегменте радиолокационных станций является мобильная РЛСка "Зоопарк-1". Эти станции, передвигающиеся на гусеничном шоссе, россияне активно используют на территории Украины. И так же активно теряют.

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Так, летом-осенью 2022 года было подтверждено успешное уничтожение российских комплексов "Зоопарк-1" на южном фронте. 19 августа станция 1Л219 была уничтожена на территории Запорожской области, а 24 октября – на оккупированной части Херсонской области.

Только за первый год полномасштабной войны российский оккупационный контингент в Украине потерял не менее шести контрбатарейных радиолокационных комплексов "Зоопарк-1". При этом часть была не просто уничтожена, а захвачена украинскими войсками.

Британская разведка заявляла в марте 2023-го, что у окупантов осталось ограниченное количество этих РЛС. Впрочем, россияне продолжают терять их и сейчас — так, в мае 2024-го в Донецкой области аэроразведка бригады "Помста" обнаружила и уничтожила с помощью ударного дрона такой комплекс.

Однако Силы обороны Украины успешно атакуют радиолокационные комплексы армии Российской Федерации не только на театре военных действий, но и на территории Российской Федерации. И эти объекты значительно дороже и стратегически важнее мобильных "Зоопарков", которые оккупанты используют в Украине.

"Небо-У"

Одним из таких образцов радиолокационного оборудования станция "Небо" (в различных модификациях - "Небо-Т" и "Небо-У"). Эти станции, тоже мобильные — установленные на колесные шасси, — украинские дроны тоже успешно уничтожают.

Причем эти операции сложнее уничтожения "Зоопарков", потому что российское командование пытается использовать "Небо-У" на собственной территории, куда украинская армия не может по разным причинам наносить ракетно-артиллерийские удары.

Впрочем, это не значит, что эти радиолокационные комплексы находятся вне зоны поражения. Отечественные дроны, использующие разные украинские спецслужбы (СБУ и ГУР), успешно залетают на территорию России. И, по меньшей мере, две операции — в апреле 2023-го на территории Белгородской области и в апреле 2024-го на Брянщине — завершились уничтожением станций "Небо-У".

Станций, которые стоят около 100 миллионов долларов. Для сравнения – ориентировочная стоимость РЛС "Зоопарк-1", которую россияне используют на фронте, составляет от 10 до 15 миллионов (максимальные неофициальные цифры говорят о 25 миллионах). Поэтому потеря одного "Неба-У" для оккупантов значительно ощутимее.

"Контейнер"

Есть еще одна радиолокационная станция, успешно атакованная украинскими дронами. Это РЛС 29Б6 "Контейнер" , расположенный даже не в приграничных с Украиной регионах Российской Федерации, а в глубине страны-агрессора — на территории Республики Мордовия.

Этот стационарный радиолокатор загоризонтного типа, он может контролировать воздушное пространство на несколько тысяч километров – то есть, учитывая расположение этого объекта, он накрывал всю территорию Украины, успешно собирая данные, в частности, об активности всей украинской боевой авиации.

"Контейнер", состоящий из 150 антенн, установленных на полигоне, был атакован даже дважды. Во время второй атаки, которая произошла в апреле 2024 года, пострадало здание командного пункта этой станции.

Как видим, ВСУ, ГУР, СБУ и другие украинские структуры за время полномасштабной войны провели не одну успешную атаку на российские радиолокационные системы, серьезно ослабив способность окупантов контролировать воздушное пространство на фронте и вокруг него.