Як ЗСУ звільняли Старомайорське: вражаюче відео

ЗСУ звільняють Старомайорське. Фото: скриншот

27 липня 2023 року бійці Збройних сил України звільнили від російських окупантів село Старомайорське Донецької області. Вражаюче відео воїни оприлюднили у соцмережі.

Зокрема, його можна побачити на сторінці 35-ої окремої бригади морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського у Facebook.

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Звільнення Старомайорського

"27 липня 2023 року особовий склад 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського разом з побратимами з 7-го окремого батальйону АРЕЙ УДА звільнили населений пункт Старомайорське що на Донеччині", — йдеться в повідомленні бригади.

Нагадаємо, глава держави опублікував відео, на якому українські військові повідомляють, що звільнили село Старомайорське Донецької області. Населений пункт повернувся під контроль України.

Додамо, аналітики видання New York Times вважають, що головного удару нової фази контрнаступу Сил оборони варто чекати на півдні України. І в разі успіху ця операція може тривати від одного до трьох тижнів.