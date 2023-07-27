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ЗСУ звільнили село Старомайорське Донецької області

27 липня 2023 21:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЗСУ звільнили село Старомайорське Донецької області
Українські військові. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові продовжують досягати успіху на фронті. Вони звільнили село Старомайорське Донецької області.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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Звільнення ще одного населеного пункту

Глава держави опублікував відео, на якому українські військові повідомляють, що звільнили село Старомайорське Донецької області. Населений пункт повернувся під контроль України.

"Наш Південь! Наші хлопці! Слава Україні!" — написав Зеленський.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, на яких напрямках фронту ЗСУ мають успіхи. Йдеться про Бахмутський, Куп'янський та Лиманський. 

Також ми писали, що нацгвардійці у складі Сил оборони досягли успіху у наступі на Мелітопольському напрямку. Українські військові закріплюються на рубежах та проводять розвідку на напрямках подальших дій.

Додамо, аналітики видання New York Times вважають, що головного удару нової фази контрнаступу Сил оборони варто чекати на півдні України. І в разі успіху ця операція може тривати від одного до трьох тижнів.

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