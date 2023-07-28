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Как ВСУ освобождали Старомайорское: впечатляющее видео

28 июля 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Как ВСУ освобождали Старомайорское: впечатляющее видео
ВСУ освобождают Старомайорское. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

27 июля 2023 года бойцы Вооруженных сил Украины освободили от российских оккупантов село Старомайорское Донецкой области. Поразительное видео воины обнародовали в соцсети.

В частности, его можно увидеть на странице 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского в Facebook.

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"27 июля 2023 года личный состав 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского вместе с собратьями из 7-го отдельного батальона АРЕЙ УДА освободили населенный пункт Старомайорское в Донецкой области", — говорится в сообщении бригады.

Напомним, глава государства опубликовал видео, на котором украинские военные сообщают, что освободили село Старомайорское Донецкой области. Населенный пункт вернулся под контроль Украины.

Добавим, аналитики издания New York Times считают, что главный удар новой фазы контрнаступления Сил обороны следует ожидать на юге Украины. И в случае успеха эта операция может занять от одной до трех недель.

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