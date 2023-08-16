Как освобождение Крыма повлияет на ход войны: объяснение ЦСК

Украинские защитники с флагом Украины. Фото: Генштаб

В 2014 году российская вооруженная агрессия началась с аннексии Крыма. Полная деоккупация полуострова будет означать завершение войны.

Такое мнение высказали в Центре стратегических коммуникаций.

Читайте также:

Как повлияет освобождение Крыма на ход войны

"Российская агрессия против Украины началась в 2014 году в Крыму, поэтому освобождение Крыма будет означать завершение войны", — говорят в ЦСК.

По мнению экспертов, распространение российской агрессии стало возможным потому, что мир пренебрежительно отнесся к незаконной аннексии Крыма.

Поэтому, Украина имеет право использовать "все конвенционные средства", чтобы защитить свою территориальную целостность и суверенитет.

"Деоккупация Крыма вернет на эту территорию законность, безопасность, экономические и социальные перспективы для населения. Только контроль Украины над Крымом обеспечивает безопасность в Азово-Черноморском регионе и является предпосылкой использования всего потенциала международной кооперации", — подчеркнули в ЦСК.

И напомнили, что в скором времени, 23 августа, состоится третий саммит Международной Крымской платформы.

Напомним, во временно оккупированном Крыму истекают запасы бензина, а цены на заправках стремительно растут. Местные жители пытаются запасаться топливом, из-за чего у АЗС стоят километровые очереди из автомобилей.

Также мы писали, что незаконно выстроенный Крымский мост продолжает работать после обстрелов, однако неполноценно. Россияне срочно усилили его охрану.