Как освобождение Крыма повлияет на ход войны: объяснение ЦСК
В 2014 году российская вооруженная агрессия началась с аннексии Крыма. Полная деоккупация полуострова будет означать завершение войны.
Такое мнение высказали в Центре стратегических коммуникаций.
Как повлияет освобождение Крыма на ход войны
"Российская агрессия против Украины началась в 2014 году в Крыму, поэтому освобождение Крыма будет означать завершение войны", — говорят в ЦСК.
По мнению экспертов, распространение российской агрессии стало возможным потому, что мир пренебрежительно отнесся к незаконной аннексии Крыма.
Поэтому, Украина имеет право использовать "все конвенционные средства", чтобы защитить свою территориальную целостность и суверенитет.
"Деоккупация Крыма вернет на эту территорию законность, безопасность, экономические и социальные перспективы для населения. Только контроль Украины над Крымом обеспечивает безопасность в Азово-Черноморском регионе и является предпосылкой использования всего потенциала международной кооперации", — подчеркнули в ЦСК.
И напомнили, что в скором времени, 23 августа, состоится третий саммит Международной Крымской платформы.
Напомним, во временно оккупированном Крыму истекают запасы бензина, а цены на заправках стремительно растут. Местные жители пытаются запасаться топливом, из-за чего у АЗС стоят километровые очереди из автомобилей.
Также мы писали, что незаконно выстроенный Крымский мост продолжает работать после обстрелов, однако неполноценно. Россияне срочно усилили его охрану.