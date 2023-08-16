Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Как освобождение Крыма повлияет на ход войны: объяснение ЦСК arrow

Как освобождение Крыма повлияет на ход войны: объяснение ЦСК

16 августа 2023 17:06
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Как освобождение Крыма повлияет на ход войны: объяснение ЦСК
Украинские защитники с флагом Украины. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В 2014 году российская вооруженная агрессия началась с аннексии Крыма. Полная деоккупация полуострова будет означать завершение войны.

Такое мнение высказали в Центре стратегических коммуникаций.

Читайте также:

Как повлияет освобождение Крыма на ход войны

"Российская агрессия против Украины началась в 2014 году в Крыму, поэтому освобождение Крыма будет означать завершение войны", — говорят в ЦСК.

По мнению экспертов, распространение российской агрессии стало возможным потому, что мир пренебрежительно отнесся к незаконной аннексии Крыма.

Поэтому, Украина имеет право использовать "все конвенционные средства", чтобы защитить свою территориальную целостность и суверенитет.

"Деоккупация Крыма вернет на эту территорию законность, безопасность, экономические и социальные перспективы для населения. Только контроль Украины над Крымом обеспечивает безопасность в Азово-Черноморском регионе и является предпосылкой использования всего потенциала международной кооперации", — подчеркнули в ЦСК.

И напомнили, что в скором времени, 23 августа, состоится третий саммит Международной Крымской платформы.

Напомним, во временно оккупированном Крыму истекают запасы бензина, а цены на заправках стремительно растут. Местные жители пытаются запасаться топливом, из-за чего у АЗС стоят километровые очереди из автомобилей.

Также мы писали, что незаконно выстроенный Крымский мост продолжает работать после обстрелов, однако неполноценно. Россияне срочно усилили его охрану.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Выборы во время войны: чем очередная гонка обернется для политсилы Порошенко

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз