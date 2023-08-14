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Росіяни терміново посилили охорону Кримського мосту

14 серпня 2023 22:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росіяни терміново посилили охорону Кримського мосту
Кримський міст. Фото: REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Незаконно збудований Кримський міст продовжує працювати після обстрілів, однак неповноцінно. Росіяни терміново посилили його охорону.

Про це розповів офіційний представник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

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Охорона Кримського мосту

"Вони настільки зараз переживають за подальшу долю цієї незаконної прибудови, що фактично вигнали в море все, що вони мають, що у них є в прикордонних військах ФСБ Росії", — розповів Плетенчук.

За його словами, РФ зараз для чергування на мосту відправляє не менше десяти прикордонників.

"Там до цього зазвичай чергувала одна-три одиниці прикордонників. Зараз їх не менше десяти буває. Сьогодні було шість-сім одиниць. Це в сенсі сім кораблів, шість катерів. Сумарно 13-15 одиниць", — сказав він.

Плетенчук розповів, що автомобільна частина Кримського мосту наразі працює в реверсному режимі через пошкодження, а залізнична — в більш-менш штатному режимі.

"Але сказати, що він повноцінно працює, ми не можемо", — додав представник ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, у мережі з’явилися нові супутникові знімки ремонту на Керченському мосту, що з’єднує окупований Крим із Російською Федерацією. Росіяни намагаються відновити рух мостом. 

Також ми писали, що росіяни показали місце розташування ворожої протиповітряної оборони біля Кримського мосту. До того ж вони публікують відео, як вона працює.

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