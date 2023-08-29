Яка модифікація ракети JASSM допоможе звільнити Крим: думка експерта

Крилата ракета JASSM в польоті. Фото: "Дзен"

Українській армії потрібна новіша модифікація крилатої ракети AGM-158 JASSM для використання на літаках F-16. Але поки що важко спрогнозувати чи отримає Україна ці ракети із дальністю польоту понад 900 кілометрів.

Про це у коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Яка модифікація JASSM потрібна Україні

За словами Петра Черника, Збройним силам України потрібна удосконалена модель ракети JASSM, яка може бити на відстань понад 900 кілометрів.

"Якби нам дали кілька сотень таких ракет, ми б могли перетворити Кримський півострів у великий феєрверк. І саме це було б підставою для звільнення Криму", — наголосив полковник ЗСУ.

Наскільки це є реальним

За словами експерта, зараз неможливо визначити, вирахувати, яку саме модифікацію нададуть ЗСУ для використання разом із літаками F-16.

"Навіть найрозумніший аналітик світу зараз вам цього не скаже. Це приймається у таємному режимі і не афішується аж до моменту початку використання на театрі бойових дій", — підкреслив полковник Збройних сил України.

Нагадаємо, що раніше Новини.LIVE писали про те, чому крилата ракета AGM-158 JASSM є важливою для ЗСУ в контексті передачі українським Повітряним силам винищувачів F-16.