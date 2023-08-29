Какая модификация ракеты JASSM поможет освободить Крым: мнение эксперта

Крылатая ракета JASSM в полете. Фото: "Дзен"

Украинской армии требуется более новая модификация крылатой ракеты AGM-158 JASSM для использования на самолетах F-16. Но пока трудно спрогнозировать, получит ли Украина эти ракеты с дальностью полета более 900 километров.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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По словам Петра Черника, Вооруженным силам Украины требуется усовершенствованная модель ракеты JASSM, которая может бить на расстояние более 900 километров.

"Если бы нам дали несколько сотен таких ракет, мы могли бы превратить Крымский полуостров в большой фейерверк. И именно это было бы основанием для освобождения Крыма", — подчеркнул полковник ВСУ.

Насколько это реально

По словам эксперта, сейчас невозможно определить, вычислить, какую именно модификацию предоставят ВСУ для использования вместе с самолетами F-16.

"Даже самый умный аналитик мира сейчас вам этого не скажет. Это принимается в тайном режиме и не афишируется вплоть до начала использования на театре боевых действий", — подчеркнул полковник Вооруженных сил Украины.

Напомним, что ранее Новини.LIVE писали о том, почему крылатая ракета AGM-158 JASSM важна для ВСУ в контексте передачи украинским Воздушным силам истребителей F-16.