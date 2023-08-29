Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Какая модификация ракеты JASSM поможет освободить Крым: мнение эксперта arrow

Какая модификация ракеты JASSM поможет освободить Крым: мнение эксперта

29 августа 2023 23:54
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Какая модификация ракеты JASSM поможет освободить Крым: мнение эксперта
Крылатая ракета JASSM в полете. Фото: "Дзен"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Украинской армии требуется более новая модификация крылатой ракеты AGM-158 JASSM для использования на самолетах F-16. Но пока трудно спрогнозировать, получит ли Украина эти ракеты с дальностью полета более 900 километров.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

Читайте также:

Какая модификация JASSM нужна Украине

По словам Петра Черника, Вооруженным силам Украины требуется усовершенствованная модель ракеты JASSM, которая может бить на расстояние более 900 километров.

"Если бы нам дали несколько сотен таких ракет, мы могли бы превратить Крымский полуостров в большой фейерверк. И именно это было бы основанием для освобождения Крыма", — подчеркнул полковник ВСУ.

Насколько это реально

По словам эксперта, сейчас невозможно определить, вычислить, какую именно модификацию предоставят ВСУ для использования вместе с самолетами F-16.

"Даже самый умный аналитик мира сейчас вам этого не скажет. Это принимается в тайном режиме и не афишируется вплоть до начала использования на театре боевых действий", — подчеркнул полковник Вооруженных сил Украины.

Напомним, что ранее Новини.LIVE писали о том, почему крылатая ракета AGM-158 JASSM важна для ВСУ в контексте передачи украинским Воздушным силам истребителей F-16.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Главные новости 29 августа: прощание с пилотом "Джусом", продвижение ВСУ, соглашение с Японией

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз