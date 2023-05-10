Яка різниця між українською армією у 2014 та 2022 роках: пояснення розвідника

Українські піхотинці під час виконання державного гімну. Фото: Офіс Президента

Армія 2014 року відрізняється від армії 2022 року своєю адаптацією та майстерністю. Українці навчились воювати.

Про це розповів розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі" в інтерв'ю РБК-Україна.

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За словами розвідника, армія 2014 року від армії 2022 року відрізняється своєю адаптацією та майстерністю. Зараз далеко не такі бої, як були в АТО, зараз справжня м'ясорубка, але за ці роки українці навчились воювати і не боятись.

"Бути добровольцями сьогодні — це не бути добровольцями в 2014 році. Тоді ми були першими, і не знали, куди і на що йшли. Так, я бачив бойові дії, а потім навчав інших. Розповідав, що таке війна, вчив тримати зброю, ми тренувались", — сказав розвідник.

Він розповів, що насправді до першого бою хлопці не усвідомлювали, що таке війна, не розуміли, що можна не повернутися. Зараз такого майже немає, бійці мають більше мотивації.

Нагадаємо, Донецька та Луганська області — найважчі напрямки бойових дій. Росіяни продовжують тупцювати на місці в районі Авдіївки. А от українська армія під час однієї з останніх контратак трохи просунулася на північ від Водяного.