Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Какая разница между украинской армией в 2014 и 2022 годах: объяснение разведчика arrow

Какая разница между украинской армией в 2014 и 2022 годах: объяснение разведчика

10 мая 2023 09:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Какая разница между украинской армией в 2014 и 2022 годах: объяснение разведчика
Украинские пехотинцы во время исполнения государственного гимна. Фото: Офис Президента
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Армия 2014 отличается от армии 2022 своей адаптацией и мастерством. Украинцы научились воевать.

Об этом рассказал разведчик батальона "Волки Да Винчи" в интервью РБК-Украина.

Читайте также:

Как изменилась украинская армия с 2014 года

По словам разведчика, армия 2014 от армии 2022 отличается своей адаптацией и мастерством. Сейчас далеко не такие бои, как были в АТО, сейчас настоящая мясорубка, но за эти годы украинцы научились воевать и не бояться.

"Быть добровольцами сегодня — это не быть добровольцами в 2014 году. Тогда мы были первыми, и не знали, куда и на что шли. Да, я видел боевые действия, а потом учил других. Рассказывал, что такое война, учил держать оружие, мы тренировались", — сказал разведчик.

Он рассказал, что в самом деле до первого боя ребята не осознавали, что такое война, не понимали, что можно не вернуться. Сейчас такого почти нет, у бойцов больше мотивации.

Напомним, Донецкая и Луганская области — самые трудные направления боевых действий. Россияне продолжают топтаться на месте в районе Авдеевки. А вот украинская армия во время одной из последних контратак немного продвинулась севернее Водяного.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Фонд Вадима Столара осуществил гуманитарную миссию на западе Украины для помощи ВПО

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас