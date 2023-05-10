Какая разница между украинской армией в 2014 и 2022 годах: объяснение разведчика

Украинские пехотинцы во время исполнения государственного гимна. Фото: Офис Президента

Армия 2014 отличается от армии 2022 своей адаптацией и мастерством. Украинцы научились воевать.

Об этом рассказал разведчик батальона "Волки Да Винчи" в интервью РБК-Украина.

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По словам разведчика, армия 2014 от армии 2022 отличается своей адаптацией и мастерством. Сейчас далеко не такие бои, как были в АТО, сейчас настоящая мясорубка, но за эти годы украинцы научились воевать и не бояться.

"Быть добровольцами сегодня — это не быть добровольцами в 2014 году. Тогда мы были первыми, и не знали, куда и на что шли. Да, я видел боевые действия, а потом учил других. Рассказывал, что такое война, учил держать оружие, мы тренировались", — сказал разведчик.

Он рассказал, что в самом деле до первого боя ребята не осознавали, что такое война, не понимали, что можно не вернуться. Сейчас такого почти нет, у бойцов больше мотивации.

Напомним, Донецкая и Луганская области — самые трудные направления боевых действий. Россияне продолжают топтаться на месте в районе Авдеевки. А вот украинская армия во время одной из последних контратак немного продвинулась севернее Водяного.