Яка ситуація на фронті 29 травня: карти від ISW

Карта боїв на фронті. Фото: ISW

Окупанти продовжують зосереджувати свої сили на східному та південному напрямках. Головною ціллю РФ є захоплення решти Луганської області та повністю Донецької, а також просування на захід до східної Харківської області.

Про це інформує ISW.

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Луганська область

Головна ціль для окупантів — Луганська область. Експерти інституту вивчення війни зазначили, що мета РФ захопити решту Луганської області та просуватися на захід до східної Харківської та північної Донецької областей.

У неділю, 28 травня, окупанти здійснили наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Масютівки (13 км на північний схід від Куп’янська) і не проводили операції в районі Кремінної.

Однак речник російського Західного угруповання військ Сергій Зибінський заявив, що штурмові підрозділи 6-ї загальновійськової армії знищили українські позиції поблизу Масютівки. Російський військовий блогер стверджував, що окупанти просунулися з Масютівки та розширили свою зону контролю в цьому районі.

ISW не бачили візуального підтвердження цього просування. Також не зазначено того, що росіяни контролюють Масютівку.

Військовий ЗСУ повідомив, що окупанти на постійній основі проводять невдалі наземні атаки та обстріли українських позицій поблизу Кремінної. Ворог використовує заборонені газові балони.

Один із проросійських телеведучих стверджував, що російські війська просунулися на південний схід від Білогорівки (10 км на південь від Кремміна). Однак військовий блогер РФ вказав, що окупанти проводили невдалі операції поблизу даного населеного пункту. Експерти ISW повідомили, що не бачили візуального підтвердження просування російської армії поблизу Білогорівки.

Карта боїв на фронті. Фото: ISW

Донецька область

Друга ціль РФ — Донецька область. Країна-агресор намагається захопити всю Донецьку область та території, на яку претендують ставленики Росії на Донбасі.

Вчора, 28 травня, окупанти продовжували наступальні дії на ділянці фронту Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Сіверного (6 км на захід від Авдіївки), Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) та Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки).

Однак російський військовий блогер стверджував, що російська армія відновила втрачені позиції на півдні від Первомайського. Також він додав, що бої у неділю, 28 травня, точилися біля Водяного (7 км на південний захід від Авдіївки).

Карта боїв на фронті. Фото: ISW

Карта боїв на фронті. Фото: ISW

Південна вісь

Росія намагається утримувати позиції на передовій та охороняти тилові райони від українських ударів.

Джерела РФ стверджували, що Україна здійснила невдалий рейд через річку Дніпро. Російський блогер заявив, що окупанти виявили та обстріляли українські сили, коли вони лише готувалися до перетину річку біля Антонівського мосту.

Південне оперативне командування Збройних сил України повідомило, що українські військові збили два безпілотники "Шахед" над Миколаївською та Дніпропетровською областями. Також ЗСУ завдали удару бомбами по Бериславу Херсонської області.

Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти завдали авіаударів по Червоному Запорізької області та Зміївці Херсонської області. Російські артилерійські підрозділи здійснили 70 вогневих ударів по Херсонщині.

Карта боїв на фронті. Фото: ISW

Карта боїв на фронті. Фото: ISW

Нагадаємо, що російські окупаційні війська не полишають своєї мети захопити території України. Ворог намагається наступати на півночі Луганщини та на заході Донецької області.