Какая ситуация на фронте 29 мая: карты от ISW

Карта сражений на фронте. Фото: ISW

Оккупанты продолжают сосредотачивать свои силы на восточном и южном направлениях. Главной целью РФ является захват остальной Луганской области и полностью Донецкой, а также продвижение на запад в восточную Харьковскую область.

Об этом информирует ISW.

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Луганская область

Главная цель для оккупантов — Луганская область. Эксперты института изучения войны отметили, что цель РФ захватить остальную часть Луганской области и продвигаться на запад в восточную Харьковскую и северную Донецкую области.

В воскресенье, 28 мая, оккупанты совершили наземные атаки к северо-востоку от Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная. Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Масютовки (13 км северо-восточнее Купянска) и не проводили операции в районе Кременной.

Однако представитель российской Западной группировки войск Сергей Зибинский заявил, что штурмовые подразделения 6-й общевойсковой армии уничтожили украинские позиции вблизи Масютовки. Российский военный блогер утверждал, что оккупанты продвинулись из Масютовки и расширили свою зону контроля в этом районе.

ISW не видели визуального подтверждения этого продвижения. Также не отмечено, что россияне контролируют Масютовку.

Военный ВСУ сообщил, что оккупанты на постоянной основе проводят неудачные наземные атаки и обстрелы украинских позиций вблизи Кременной. Враг использует запрещенные газовые баллоны.

Один из пророссийских телеведущих утверждал, что российские войска продвинулись к юго-востоку от Белогоровки (10 км к югу от Креммина). Однако военный блогер РФ указал, что оккупанты проводили неудачные операции вблизи данного населенного пункта. Эксперты ISW сообщили, что не видели визуального подтверждения продвижения российской армии вблизи Белогоровки.

Карта сражений на фронте. Фото: ISW

Донецкая область

Вторая цель РФ — Донецкая область. Страна-агрессор пытается захватить всю Донецкую область и территории, на которую претендуют ставленники России на Донбассе.

Вчера, 28 мая, оккупанты продолжали наступательные действия на участке фронта Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Северного (6 км к западу от Авдеевки), Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки) и Марьинки (27 км к юго-западу от Авдеевки).

Однако российский военный блогер утверждал, что российская армия восстановила утраченные позиции к югу от Первомайского. Также он добавил, что бои в воскресенье, 28 мая, шли возле Водяного (7 км к юго-западу от Авдеевки).

Карта сражений на фронте. Фото: ISW

Карта сражений на фронте. Фото: ISW

Южная ось

Россия пытается удерживать позиции на передовой и защищать тыловые районы от украинских ударов.

Источники РФ утверждали, что Украина совершила неудачный рейд через реку Днепр. Российский блогер заявил, что оккупанты обнаружили и обстреляли украинские силы, когда они лишь готовились к пересечению реки у Антоновского моста.

Южное оперативное командование Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские военные сбили два беспилотника "Шахед" над Николаевской и Днепропетровской областями. Также ВСУ нанесли удар бомбами по Бериславу Херсонской области.

Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты нанесли авиаудары по Красному Запорожской области и Змиевке Херсонской области. Российские артиллерийские подразделения нанесли 70 огневых ударов по Херсонщине.

Карта сражений на фронте. Фото: ISW

Карта сражений на фронте. Фото: ISW

Напомним, что российские оккупационные войска не оставляют своей цели захватить территорию Украины. Враг пытается наступать на севере Луганской области и на западе Донецкой области.