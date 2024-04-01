Які ключові для Чорноморського флоту об’єкти росіяни втратили в Криму

Наслідки однієї із атак ЗСУ на об’єкти Чорноморського флоту у Севастополі. Фото: росЗМІ

Росіяни готують для залишків Чорноморського флоту акваторію Новоросійська. Втеча ж із Криму означатиме втрату для російських військово-морських сил у регіоні усієї ремонтної бази, бо у Новоросійську таких судноремонтних заводів, як у окупованому Криму, просто немає.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Наслідком березневих атак на окупаційний флот стало те, що Росія почала готувати порт Новоросійські на східному, кавказькому узбережжі Чорного моря для базування своїх кораблів, які ще залишилися у її розпорядженні.

"Акваторію Новоросійська почали укріплювати боновими загородженнями — від атак українських морських дронів на залишки Чорноморського флоту", — нагадав Дмитро Снєгирьов.

Таким чином, за березень створені усі передумови для фактичної ліквідації присутності Чорноморського флоту РФ у місцях постійного базування в окупованому Криму.

Росіянам ніде ремонтувати кораблі

Особливо важливим є те, що росіяни втрачають ремонтну базу — це і Севастопольський, і Керченський судноремонтні заводи.

"У Новоросійську немає таких заводів, які б задовольнили потреби Чорноморського флоту", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, що у ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ Group 13 Головного управління розвідки Міноборони України затопив російський корвет проєкту 21260 "Сергей Котов".

24 березня у Севастополі були уражені два великі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ, "Азов" і "Ямал".

А 26-го був уражений ракетою "Нептун" захоплений росіянами ще 2014 року корабель "Костянтин Ольшанський".