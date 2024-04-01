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Какие ключевые для Черноморского флота объекты россияне потеряли в Крыму

1 апреля 2024 18:14
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Какие ключевые для Черноморского флота объекты россияне потеряли в Крыму
Последствия одной из атак ВСУ на объекты Черноморского флота в Севастополе. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Россияне готовят для остатков Черноморского флота акваторию Новороссийска. Бегство из Крыма будет означать потерю для российских военно-морских сил в регионе всей ремонтной базы, потому что в Новороссийске таких судоремонтных заводов, как в оккупированном Крыму, просто нет.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Следствием мартовских атак на оккупационный флот стало то, что Россия начала готовить Новороссийский порт на восточном, кавказском побережье Черного моря для базирования своих кораблей, которые еще остались в ее распоряжении.

"Акваторию Новороссийска начали укреплять боновыми заграждениями — от атак украинских морских дронов на остатки Черноморского флота", — напомнил Дмитрий Снегирев.

Таким образом, за март созданы все предпосылки для фактической ликвидации присутствия Черноморского флота РФ в местах постоянного базирования в оккупированном Крыму.

Россиянам негде ремонтировать корабли

Особенно важно то, что россияне теряют ремонтную базу — это и Севастопольский, и Керченский судоремонтные заводы.

"В Новороссийске нет таких заводов, которые удовлетворили бы потребности Черноморского флота", — подчеркнул эксперт.

Напомним, что в ночь с 4 на 5 марта спецподразделение Group 13 Главного управления разведки Минобороны Украины затопило российский корвет проекта 21260 "Сергей Котов".

24 марта в Севастополе были поражены два больших десантных корабля Черноморского флота РФ, "Азов" и "Ямал".

А 26-го был поражен ракетой "Нептун" захваченный россиянами еще в 2014 году корабль "Константин Ольшанский".

российские войска
Крым
оккупанты
Дмитрий Снегирев
Севастополь
война в Украине
флот

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