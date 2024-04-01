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Які проблеми для російських військ у Сирії створили березневі атаки ЗСУ на Чорноморський флот

1 квітня 2024 15:08
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Які проблеми для російських військ у Сирії створили березневі атаки ЗСУ на Чорноморський флот
Великий десантний корабель "Азов", уражений українською армією. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Потужний український березень на Чорному морі, коли було пошкоджено три великі десантні кораблі, знизив до мінімуму вплив Російської Федерації на Чорноморський басейн. Крім того, проблеми з’явилися у російського угруповання в Сирії.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Протягом березня росіяни втратили сторожовий корабель "Сергей Котов", також були пошкоджені три великі десантні кораблі.

"Це до критичної позначки знизило вплив Російської Федерації та її військ на Чорноморський басейн", — наголосив експерт.

Удар по Сирії

Березневі удари по кораблях Чорноморського флоту Російської Федерації обернулися для країни-агресора проблемами не тільки в Україні.

"Втрати кораблів, які обслуговували логістичні маршрути до Сирії, створили проблеми для сирійського угруповання російської армії", — підкреслив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, що у ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ Group 13 Головного управління розвідки Міноборони України затопив російський корвет проєкту 21260 "Сергей Котов".

24 березня у Севастополі були уражені два великі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ, "Азов" і "Ямал".

А 26-го був уражений ракетою "Нептун" захоплений росіянами ще 2014 року корабель "Костянтин Ольшанський".

російські війська
Чорне море
окупанти
Дмитро Снєгирьов
війна в Україні
флот

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