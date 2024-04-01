Какие проблемы для российских войск в Сирии создали мартовские атаки ВСУ на Черноморский флот
Мощный украинский март на Черном море, когда были повреждены три больших десантных корабля, снизил до минимума влияние Российской Федерации на Черноморский бассейн. Кроме того, проблемы появились у российской группировки в Сирии.
Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.
Россия теряет влияние на Черное море
В марте россияне потеряли сторожевой корабль "Сергей Котов", также были повреждены три больших десантных корабля.
"Это до критической отметки снизило влияние Российской Федерации и ее войск на Черноморский бассейн", — подчеркнул эксперт.
Удар по Сирии
Мартовские удары по кораблям Черноморского флота Российской Федерации обернулись для страны-агрессора проблемами не только в Украине.
"Потери кораблей, обслуживавших логистические маршруты в Сирию, создали проблемы для сирийской группировки российской армии", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.
Напомним, что в ночь с 4 на 5 марта спецподразделение Group 13 Главного управления разведки Минобороны Украины затопило российский корвет проекта 21260 "Сергей Котов".
24 марта в Севастополе были поражены два больших десантных корабля Черноморского флота РФ, "Азов" и "Ямал".
А 26-го был поражен ракетой "Нептун" захваченный россиянами еще в 2014 году корабль "Константин Ольшанский".
Читайте Новини.LIVE!