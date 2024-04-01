Какие проблемы для российских войск в Сирии создали мартовские атаки ВСУ на Черноморский флот

Большой десантный корабль "Азов", пораженный украинской армией. Фото: росСМИ

Мощный украинский март на Черном море, когда были повреждены три больших десантных корабля, снизил до минимума влияние Российской Федерации на Черноморский бассейн. Кроме того, проблемы появились у российской группировки в Сирии.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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В марте россияне потеряли сторожевой корабль "Сергей Котов", также были повреждены три больших десантных корабля.

"Это до критической отметки снизило влияние Российской Федерации и ее войск на Черноморский бассейн", — подчеркнул эксперт.

Удар по Сирии

Мартовские удары по кораблям Черноморского флота Российской Федерации обернулись для страны-агрессора проблемами не только в Украине.

"Потери кораблей, обслуживавших логистические маршруты в Сирию, создали проблемы для сирийской группировки российской армии", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Напомним, что в ночь с 4 на 5 марта спецподразделение Group 13 Главного управления разведки Минобороны Украины затопило российский корвет проекта 21260 "Сергей Котов".

24 марта в Севастополе были поражены два больших десантных корабля Черноморского флота РФ, "Азов" и "Ямал".

А 26-го был поражен ракетой "Нептун" захваченный россиянами еще в 2014 году корабль "Константин Ольшанский".