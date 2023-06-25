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ISW проанализировал, почему Кремль не дал быстрого отпора ЧВК "Вагнер"

25 июня 2023 07:22
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ISW проанализировал, почему Кремль не дал быстрого отпора ЧВК "Вагнер"
ЧВК "Вагнер" и российские военные на улицах Ростова. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Стремясь быстро и эффективно отреагировать на успехи ЧВК "Вагнера", Кремль усиливал фокус на проблемах внутренней безопасности, вероятно, из-за внезапности событий и серьезных потерь на Украине. Российское правительство сосредоточило свои усилия на мобилизации Росгвардии, отрядов ОМОН и СОБР в ответ на первоначальное заявление Пригожина о вооруженном восстании.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

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Почему Кремль не дал быстро отпор "вагнеровцам"

В сообщении говорится, что некоторые блогеры из России отмечали, что в Московской области и в направлении Ростовской области заметны были колонны Росгвардии. Однако ISW не нашел подтверждений или видеозаписей вступления сил Росгвардии в противостояние с Вагнером. Основной задачей Росгвардии является защита от внутренних угроз безопасности, таких как наступление на Москву, и было замечено, что Росгвардия не участвовала в действиях, даже когда Вагнер овладел ключевыми военными объектами в Ростове-на-Дону и уничтожил российские военные самолеты. 

Некоторые аналитики в России также обратили внимание на то, что большинство мобилизованных для внутренней защиты сил представляли собой призывников и подразделения Росгвардии, и возник вопрос о том, почему российские власти решили мобилизовать призывников, а не использовать более широкие и специализированные силы безопасности. 

Почему чеченцы не ответили "вагнеровцам"

Силы внутренней безопасности Чечни, находящиеся под командованием Рамзана Кадырова, утверждают, что они активировались в ответ на действия Вагнера. Однако они фактически не сталкивались непосредственно с Вагнером и не вступали в конфликт с ним, что, безусловно, соответствует их основной миссии по поддержанию внутренней безопасности. При этом специальные службы внутренней безопасности Кремля не смогли адекватно ответить на то, что автономные военные формирования захватили штаб-квартиру ЮВО и направляются в Москву. Соответственно, Вагнер мог бы потенциально достигнуть границ Москвы, если бы ему был дан соответствующий приказ от Пригожина.

Напомним, Евгений Пригожин сообщил, что по позициям его наемников нанесла удар российская армия. Он заявил, что идет "остановить" министра обороны Сергея Шойгу.

Также утром 24 июня Евгений Пригожин заявил, что захватил все военные объекты в Ростове-на-Дону и ждет Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Также он пригрозил пойти на Москву.

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