Какие проблемы российской армии в Украине раскрыл бунт Пригожина: объяснение ISW

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ

Российская пресса утверждает, что бунт ЧВК "Вагнера" не оказало влияния на российские военные силы в Украине, однако действия "вагнеровцев" выявили отсутствие российских резервов в заднем эшелоне. Российское оборонное ведомство тотчас же обвинило Пригожина и его вооруженное восстание в том, что они дали преимущества украинской армии, заявив о начале их наступления в направлении Бахмута, используя внутренние проблемы.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

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В сообщении говорится, что многочисленные российские источники выразили опасения, что восстание может подорвать способность российских войск отражать украинские контратаки, однако немало блогеров утверждали, что российские силы успешно продолжают отражать украинские наступления. Заметный milblogger похвалил подразделения ЮВО, развернутые на фронте между Авдеевкой и Донецком, за продолжение критической работы на фронте, несмотря на хаос в штабе ЮВО в Ростове-на-Дону. Другой профильный военный блогер утверждал, что восстание Вагнера не прервало боевые операции русских на переднем крае или авиационные действия.

Какая была цель Пригожина

В свою очередь Пригожин сказал, что его целью не является создание помех для текущих российских военных действий в Украине или ограничение вылета российских военных самолетов с аэродромов в Ростовской области, в целях избежания дополнительного осуждения своих действий.

По всей видимости, Пригожин также мог использовать возможность атаки на главный штаб ЮВО и сорвать операции России на Украине как инструмент давления в своем противостоянии с Министерством обороны и предъявлениях к Путину, и поэтому не предпринимал атак на штаб или военнослужащих МО, что могло бы привести к серьезным тактическим потерям в Украине.

Тем не менее мятеж Пригожина показал, что российским силам не хватает резервных единиц во многих тыловых областях и, вероятно, ухудшит моральное состояние российского военного персонала в Украине, а эту информацию могут использовать украинские военные для корректировки своих стратегий прорыва российской обороны.

Напомним, что стремясь быстро и эффективно отреагировать на успехи ЧВК "Вагнера", Кремль усиливал фокус на проблемах внутренней безопасности, вероятно, из-за внезапности событий и серьезных потерь в Украине. Российское правительство сосредоточило свои усилия на мобилизации Росгвардии, отрядов ОМОН и СОБР в ответ на первоначальное заявление Пригожина о вооруженном восстании.

Также мы писали, что вечером, 24 июня, российский бизнесмен, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Причиной Пригожин назвал нежелание проливать русскую кровь.