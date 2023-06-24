Пригожин заявил, что возвращает своих наемников обратно

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ

Российский бизнесмен, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Причиной Пригожин назвал нежелание проливать русскую кровь.

Об этом сообщает Telegram-канал "Пресс-служба Евгения Пригожина".

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Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о завершении бунта.

"Мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану", — подчеркнул владелец частной военной компании "Вагнер".

Причина завершения восстания

Пригожин заявил, что вышел на марш, потому что его ЧВК "Вагнер" хотели расформировать.

Во время марша его колонны не был убит ни ранен ни один человек.

"Сейчас настал тот момент, когда кровь может пролиться", — подчеркнул Евгений Пригожин, объяснив свое решение тем, что он не хочет кровопролития.

Что известно о бунте Пригожина

23 июня владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле.

Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".

Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.

А утром Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ЧВК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.

Напомним, ранее также стало известно, что наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.