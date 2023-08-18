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Який сенс обстрілів Москви: Снєгирьов в ефірі Новини.LIVE

18 серпня 2023 20:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Який сенс обстрілів Москви: Снєгирьов в ефірі Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У п'ятницю, 18 серпня, гостем вечірнього ефіру Новини.LIVE став військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов. Він прокоментує обстріли Москви та закриття головних аеропортів у РФ. 

Подивитися ефір можна за посиланням Новини.LIVE. 

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Окрім цього, військовий аналітик проаналізує відповідь України на блокування "зернового коридору" та висловить свою думку щодо передачі партнерами винищувачів F-16.

Нагадаємо, у мережі повідомили про групу БпЛА, яка, ймовірно, летить на Москву. Їх помітили у місті Серпухов, що у Підмосков'ї. 

Також 18 серпня у Москві пролунали вибухи. У Росії заявили про атаку безпілотника та показали момент "прильоту".

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