Який сенс обстрілів Москви: Снєгирьов в ефірі Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

У п'ятницю, 18 серпня, гостем вечірнього ефіру Новини.LIVE став військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов. Він прокоментує обстріли Москви та закриття головних аеропортів у РФ.

Подивитися ефір можна за посиланням Новини.LIVE.

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Окрім цього, військовий аналітик проаналізує відповідь України на блокування "зернового коридору" та висловить свою думку щодо передачі партнерами винищувачів F-16.

Нагадаємо, у мережі повідомили про групу БпЛА, яка, ймовірно, летить на Москву. Їх помітили у місті Серпухов, що у Підмосков'ї.

Також 18 серпня у Москві пролунали вибухи. У Росії заявили про атаку безпілотника та показали момент "прильоту".