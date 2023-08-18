У мережі поширюють відео рою дронів, який летить на Москву
18 серпня 2023 12:17
Дрон, який, ймовірно, летить на Москву. Фото: скриншот з відео російських телеграм-каналів
У мережі повідомляється про групу БпЛА, яка, ймовірно, летить на Москву. Їх помітили у місті Серпухов, що у Підмосков'ї.
Про це повідомляють росЗМІ.
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Вибухи у Москві
Сьогодні, 18 серпня, вночі у Москві пролунали вибухи. У Росії заявили про атаку безпілотника та показали момент "прильоту".
Зазначається, що російські ЗМІ вже публікують наслідки вибуху в столиці РФ. На місце події одразу прибули екстрені служби. Росіяни стверджують, що безпілотник вдалося збити.
Нагадаємо, раніше у Москві в районі Карамишевської набережної вибухнув безпілотник. Він летів з боку Істринського району Підмосков'я.