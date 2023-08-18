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Какой смысл обстрелов Москвы: Снегирев в эфире Новини.LIVE

18 августа 2023 20:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Какой смысл обстрелов Москвы: Снегирев в эфире Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В пятницу, 18 августа, гостем вечернего эфира Новини.LIVE стал военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев. Он прокомментирует обстрелы Москвы и закрытие главных аэропортов в РФ.

Посмотреть эфир можно по ссылке Новини.LIVE.

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Кроме того, военный аналитик проанализирует ответ Украины на блокировку "зернового коридора" и выразит свое мнение относительно передачи партнерами истребителей F-16.

Напомним, в сети сообщили о группе БпЛА, предположительно, летящей на Москву. Их заметили в городе Серпухов, расположенном в Подмосковье.

Также 18 августа в Москве раздались взрывы. В России заявили об атаке беспилотника и показали момент "прилета".

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