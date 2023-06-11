В сети появились фото Каховского моря после подрыва дамбы

Как выглядит Каховское море: жуткие фото
В результате экологической катастрофы, вызванной оккупантами подрывом дамбы, Каховское море обмелело. По состоянию на 11 июня уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя составляет 9,35 метра.
Подходящие фото, как выглядит Каховское море появились в сети.
Как выглядит Каховское море
В сети появились жуткие фото остатков Каховского моря после теракта россиян на ГЭС.
В каком состоянии Каховское водохранилище
Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило, что по состоянию на 11 июня из водохранилища потеряно 70% или 13,95 куб.км воды.
Кроме того, уровень воды в Днепре на отметке Херсона снизился почти на 1,5 метра и составляет 4,2 метра. В среднем в сутки удерживается тенденция снижения уровня на 1-5 см в час.
Напомним, в ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.
В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.
Добавим, вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.
А уже 8 июня генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище пересек "мертвую точку" и теперь водозабор невозможен.