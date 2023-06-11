В сети появились фото Каховского моря после подрыва дамбы

Вид Каховского моря после подрыва дамбы. Фото: Eugene Vik

В результате экологической катастрофы, вызванной оккупантами подрывом дамбы, Каховское море обмелело. По состоянию на 11 июня уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя составляет 9,35 метра.

Подходящие фото, как выглядит Каховское море появились в сети.

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В сети появились жуткие фото остатков Каховского моря после теракта россиян на ГЭС.

Вид Каховского моря после подрыва дамбы. Фото: Eugene Vik

Вид Каховского моря после подрыва дамбы. Фото: Eugene Vik

Вид Каховского моря после подрыва дамбы. Фото: Eugene Vik

Вид Каховского моря после подрыва дамбы. Фото: Eugene Vik

В каком состоянии Каховское водохранилище

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило, что по состоянию на 11 июня из водохранилища потеряно 70% или 13,95 куб.км воды.

Кроме того, уровень воды в Днепре на отметке Херсона снизился почти на 1,5 метра и составляет 4,2 метра. В среднем в сутки удерживается тенденция снижения уровня на 1-5 см в час.

Напомним, в ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Добавим, вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.

А уже 8 июня генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище пересек "мертвую точку" и теперь водозабор невозможен.