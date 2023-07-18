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Який вигляд має Каховське водосховище з висоти: військові показали шокуючі кадри

18 липня 2023 13:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Який вигляд має Каховське водосховище з висоти: військові показали шокуючі кадри
Вигляд Каховського водосховища з висоти. Фото: БФ "Повернись живим"/ Facebook
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українські військові зняли за допомогою БпАК "Лелека-100", який вигляд зараз має Каховське водосховище в районі Василівки Запорізької області. Після підриву ГЕС окупантами водосховище майже повністю обміліло. 

Відповідні фото опублікував благодійний фонд "Повернись живим"

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Який вигляд має Каховське водосховище з висоти

Як відомо, українські військові зняли з БпАК "Лелека-100", який вигляд зараз має водойма в районі Василівки на Запоріжжі. 

Через російський теракт на ГЕС 6 червня 2023 року місцевість перетворилась на пустку. Водосховище майже повністю обміліло.

  • Вигляд Каховського водосховища з висоти. Фото: БФ "Повернись живим"/ Facebook
  • Вигляд Каховського водосховища з висоти. Фото: БФ "Повернись живим"/ Facebook
  • Вигляд Каховського водосховища з висоти. Фото: БФ "Повернись живим"/ Facebook
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Також зазначається, що окупанти завдали понад 2 мільярди доларів прямих збитків та щонайменше 1,5 мільярда доларів втрат для екології. 

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС було повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Проте вже за декілька днів після підриву Служба безпеки України перехопила телефонну розмову російських окупантів, яка підтверджує, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група загарбників.

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