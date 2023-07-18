Как выглядит Каховское водохранилище с высоты: военные показали шокирующие кадры

Вид Каховского водохранилища с высоты. Фото: БФ "Вернись живым"/ Facebook

Украинские военные сняли с помощью БпАК "Аист-100", как выглядит сейчас Каховское водохранилище в районе Васильевки Запорожской области. После подрыва ГЭС оккупантами водохранилище почти полностью обмелело.

Соответствующие фото опубликовал благотворительный фонд "Вернись живым".

Читайте также:

Как выглядит Каховское водохранилище с высоты

Как известно, украинские военные сняли с БпАК "Аист-100", как выглядит сейчас водоем в районе Васильевки на Запорожье.

Из-за российского теракта на ГЭС 6 июня 2023 года местность превратилась в пустоту. Водохранилище почти полностью обмелело.

Вид Каховского водохранилища с высоты. Фото: БФ "Вернись живым"/ Facebook

Вид Каховского водохранилища с высоты. Фото: БФ "Вернись живым"/ Facebook

Вид Каховского водохранилища с высоты. Фото: БФ "Вернись живым"/ Facebook 1/3 _ 3

Также отмечается, что оккупанты нанесли более 2 миллиардов долларов прямого ущерба и по меньшей мере 1,5 миллиарда долларов потерь для экологии.

Напомним, в ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС была полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Однако уже через несколько дней после подрыва Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор российских оккупантов, подтверждающий, что Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа захватчиков.