Який вигляд має пошкоджений Чонгарський міст з висоти: оприлюднено фото

Пошкоджений Чонгарський міст. Фото: Telegram

У мережі показали Чонгарський міст з висоти. На знімках можна побачити наслідки вибухів.

Знімки поширилися у Telegram-каналах.

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Чонгарський міст

У соціальних мережах почали публікувати світлини, які зроблені з висоти. На них видно пошкоджений Чонгарський міст та дим після "прильотів".

Пошкоджений Чонгарський міст. Фото: Telegram

Пошкоджений Чонгарський міст. Фото: Telegram

Удар по Чонгарському мосту

Сьогодні, 6 серпня, росіяни заявили про ракетний удар по Чонгарському мосту.

Гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов розповів, що було завдано ракетного удару в районі Чонгарського мосту на півночі Криму. За його словами, одне попадання, адже частину ракет нібито збили сили ППО.

Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо повідомив, що Чонгарський міст і селище Чонгар були обстріляні ракетами Storm Shadow.

До того ж у мережі показали момент вибуху. На відео можна побачити великий "гриб" диму після "прильотів".