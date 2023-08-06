Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Який вигляд має пошкоджений Чонгарський міст з висоти: оприлюднено фото arrow

Який вигляд має пошкоджений Чонгарський міст з висоти: оприлюднено фото

6 серпня 2023 17:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Який вигляд має пошкоджений Чонгарський міст з висоти: оприлюднено фото
Пошкоджений Чонгарський міст. Фото: Telegram
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У мережі показали Чонгарський міст з висоти. На знімках можна побачити наслідки вибухів.

Знімки поширилися у Telegram-каналах.

Читайте також:

Чонгарський міст

У соціальних мережах почали публікувати світлини, які зроблені з висоти. На них видно пошкоджений Чонгарський міст та дим після "прильотів".

null
Пошкоджений Чонгарський міст. Фото: Telegram
null
Пошкоджений Чонгарський міст. Фото: Telegram

Удар по Чонгарському мосту

Сьогодні, 6 серпня, росіяни заявили про ракетний удар по Чонгарському мосту. 

Гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов розповів, що було завдано ракетного удару в районі Чонгарського мосту на півночі Криму. За його словами, одне попадання, адже частину ракет нібито збили сили ППО. 

Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо повідомив, що Чонгарський міст і селище Чонгар були обстріляні ракетами Storm Shadow.

До того ж у мережі показали момент вибуху. На відео можна побачити великий "гриб" диму після "прильотів".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз