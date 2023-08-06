Який вигляд має пошкоджений Чонгарський міст з висоти: оприлюднено фото
У мережі показали Чонгарський міст з висоти. На знімках можна побачити наслідки вибухів.
Знімки поширилися у Telegram-каналах.
Чонгарський міст
У соціальних мережах почали публікувати світлини, які зроблені з висоти. На них видно пошкоджений Чонгарський міст та дим після "прильотів".
Удар по Чонгарському мосту
Сьогодні, 6 серпня, росіяни заявили про ракетний удар по Чонгарському мосту.
Гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов розповів, що було завдано ракетного удару в районі Чонгарського мосту на півночі Криму. За його словами, одне попадання, адже частину ракет нібито збили сили ППО.
Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо повідомив, що Чонгарський міст і селище Чонгар були обстріляні ракетами Storm Shadow.
До того ж у мережі показали момент вибуху. На відео можна побачити великий "гриб" диму після "прильотів".