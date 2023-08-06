Как выглядит поврежденный Чонгарский мост с высоты: обнародовано фото

Поврежденный Чонгарский мост. Фото: Telegram

В сети показали Чонгарский мост с высоты. На снимках можно увидеть последствия взрывов.

Снимки распространились в Telegram-каналах.

Читайте также:

Чонгарский мост

В социальных сетях начали публиковать фотографии, которые сделаны с высоты. На них видно поврежденный Чонгарский мост и дым после "прилетов".

Поврежденный Чонгарский мост. Фото: Telegram

Поврежденный Чонгарский мост. Фото: Telegram

Удар по Чонгарскому мосту

Сегодня, 6 августа, россияне заявили о ракетном ударе по Чонгарскому мосту.

Гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов рассказал, что был нанесен ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. По его словам, одно попадание, ведь часть ракет якобы сбили силы ПВО.

Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Чонгарский мост и поселок Чонгар были обстреляны ракетами Storm Shadow.

К тому же в сети показали момент взрыва. На видео можно увидеть большой "гриб" дыма после "прилетов".