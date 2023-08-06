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Как выглядит поврежденный Чонгарский мост с высоты: обнародовано фото

6 августа 2023 17:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Как выглядит поврежденный Чонгарский мост с высоты: обнародовано фото
Поврежденный Чонгарский мост. Фото: Telegram
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В сети показали Чонгарский мост с высоты. На снимках можно увидеть последствия взрывов.

Снимки распространились в Telegram-каналах.

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В социальных сетях начали публиковать фотографии, которые сделаны с высоты. На них видно поврежденный Чонгарский мост и дым после "прилетов".

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Поврежденный Чонгарский мост. Фото: Telegram
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Поврежденный Чонгарский мост. Фото: Telegram

Удар по Чонгарскому мосту

Сегодня, 6 августа, россияне заявили о ракетном ударе по Чонгарскому мосту.

Гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов рассказал, что был нанесен ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. По его словам, одно попадание, ведь часть ракет якобы сбили силы ПВО.

Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Чонгарский мост и поселок Чонгар были обстреляны ракетами Storm Shadow.

К тому же в сети показали момент взрыва. На видео можно увидеть большой "гриб" дыма после "прилетов".

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