Как выглядит поврежденный Чонгарский мост с высоты: обнародовано фото
В сети показали Чонгарский мост с высоты. На снимках можно увидеть последствия взрывов.
Снимки распространились в Telegram-каналах.
Чонгарский мост
В социальных сетях начали публиковать фотографии, которые сделаны с высоты. На них видно поврежденный Чонгарский мост и дым после "прилетов".
Удар по Чонгарскому мосту
Сегодня, 6 августа, россияне заявили о ракетном ударе по Чонгарскому мосту.
Гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов рассказал, что был нанесен ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. По его словам, одно попадание, ведь часть ракет якобы сбили силы ПВО.
Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Чонгарский мост и поселок Чонгар были обстреляны ракетами Storm Shadow.
К тому же в сети показали момент взрыва. На видео можно увидеть большой "гриб" дыма после "прилетов".