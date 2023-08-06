Окупанти заявили про ракетний удар по Чонгарському мосту: фото наслідків

Пошкодження на Чонгарському мосту. Фото: t.me/SALDO_VGA

Сьогодні, 6 серпня, росіяни заявили про ракетний удар по Чонгарському мосту. Вони показали наслідки обстрілу.

Про це повідомляють гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов та гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо.

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Аксьонов розповів, що було завдано ракетного удару в районі Чонгарського мосту на півночі Криму. За його словами, одне попадання, адже частину ракет нібито збили сили ППО.

Гауляйтер окупованого півострова каже, що є пошкодження дорожнього полотна автомобільного мосту.

"Тимчасово проїзд здійснюється через ПП Армянськ і Перекоп. Точна схема руху буде опублікована Міністерством транспорту Республіки Крим", — додав він.

Допис Аксьонова. Фото: скриншот

Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо повідомив, що Чонгарський міст і селище Чонгар було обстріляно ракетами Storm Shadow.

"Міст зазнав пошкоджень від ракети, але головна підлість режиму — потрапляння в селищну школу", — додав він.

Пошкодження на Чонгарському мосту. Фото: t.me/SALDO_VGA

Допис Сальдо. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 6 серпня, у Криму зафіксували нові "прильоти". За словами окупантів, вони сталися на мості на Арабатську стрілку.