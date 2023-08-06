Окупанти заявили про ракетний удар по Чонгарському мосту: фото наслідків
Сьогодні, 6 серпня, росіяни заявили про ракетний удар по Чонгарському мосту. Вони показали наслідки обстрілу.
Про це повідомляють гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов та гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо.
Обстріл Чонгарського мосту
Аксьонов розповів, що було завдано ракетного удару в районі Чонгарського мосту на півночі Криму. За його словами, одне попадання, адже частину ракет нібито збили сили ППО.
Гауляйтер окупованого півострова каже, що є пошкодження дорожнього полотна автомобільного мосту.
"Тимчасово проїзд здійснюється через ПП Армянськ і Перекоп. Точна схема руху буде опублікована Міністерством транспорту Республіки Крим", — додав він.
Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо повідомив, що Чонгарський міст і селище Чонгар було обстріляно ракетами Storm Shadow.
"Міст зазнав пошкоджень від ракети, але головна підлість режиму — потрапляння в селищну школу", — додав він.
Нагадаємо, сьогодні, 6 серпня, у Криму зафіксували нові "прильоти". За словами окупантів, вони сталися на мості на Арабатську стрілку.