Який вигляд мають Каховська ГЕС і підтоплені береги Дніпра: свіже відео від ДПСУ

Залишки Каховської гідроелектростанції. Фото: скріншот

В мережі з’явилося свіже відео з Херсонської області, зняте в районі колишньої Каховської ГЕС. Як можна побачити, від самої гідроелектростанції майже нічого не залишилося.

Відео з місць підриву Каховської гідроелектростанції опублікував Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

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Знищена гідроелектростанція

В мережі з’явилося свіже відео локації, де була розташована колишня Каховська ГЕС, знищена російськими окупантами.

На відео видно, що від гідроелектростанції майже нічого не залишилося.

Затоплені території

Крім того, далі за течією Дніпра затоплено великі території на обох берегах найбільшої в Україні річки.

Можна помітити, що під водою опинилися як населені пункти, так і сільськогосподарські угіддя.

Нагадаємо, що, за інформацією аналітиків Інституту вивчення війни, підірвавши Каховську ГЕС, росіяни знищили власні укріплення. Крім того, вода з Каховського водосховища змусила російські війська відійти на схід.

Підрив Каховської гідроелектростанції, зазначили аналітики Інституту, суттєво змінює географію та рельєф прифронтової зони на півдні Херсонської області.

За словами голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, повінь, яка розпочалася після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, затопила близько 600 квадратних кілометрів Херсонської області. Дві третини затопленої території — це окуповане росіянами лівобережжя.