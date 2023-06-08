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Как выглядят Каховская ГЭС и подтопленные берега Днепра: свежее видео от ГПСУ

8 июня 2023 14:59
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Как выглядят Каховская ГЭС и подтопленные берега Днепра: свежее видео от ГПСУ
Остатки Каховской гидроэлектростанции. Фото: скриншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В сети появилось свежее видео из Херсонской области, снятое в районе бывшей Каховской ГЭС. Как можно увидеть, от самой гидроэлектростанции почти ничего не осталось.

Видео из мест подрыва Каховской гидроэлектростанции опубликовал Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.

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Уничтоженная гидроэлектростанция

В сети появилось свежее видео локации, где находилась бывшая Каховская ГЭС, уничтоженная российскими оккупантами.

На видео видно, что от гидроэлектростанции почти ничего не осталось.

Затопленные территории

Кроме того, далее по течению Днепра затоплены обширные территории на обоих берегах самой большой в Украине реки.

Можно увидеть, что под водой оказались как населенные пункты, так и сельскохозяйственные угодья.

Напомним, что, по информации аналитиков Института изучения войны, взорвав Каховскую ГЭС, россияне уничтожили собственные укрепления. Кроме того, вода из Каховского водохранилища заставила российские войска отойти на восток.

Подрыв Каховской гидроэлектростанции, отметили аналитики Института, существенно изменяет географию и рельеф прифронтовой зоны на юге Херсонской области.

По словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, наводнение, которое началось после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, затопило около 600 квадратных километров Херсонской области. Две трети затопленной территории — это оккупированное россиянами левобережье.

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