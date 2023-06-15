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Какой уровень воды в подтопленной Херсонской области: комментарий Прокудина

15 июня 2023 10:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Какой уровень воды в подтопленной Херсонской области: комментарий Прокудина
На улицах подтопленного Херсона. Фото: Новини.LIVE
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Вода в Херсонской области спадает, уровень подтопления на утро составляет уже 2,04 м. Но под водой остаются еще 44 населенных пункта региона.

Об этом на своем Telegram-канале заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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По словам главы ОВА, вода, затопившая часть Херсонской области, продолжает спадать. По состоянию на утро уровень поднятия воды составляет 2,04 м.

Подтопленными остаются 44 населенных пункта региона: 27 — на правом берегу, 17 — на оккупированном левобережье.

На правобережье подтопленными остаются 1923 дома.

"Это на 150 меньше, чем было вечером", — подчеркнул Александр Прокудин.

Глава Херсонской областной военной администрации подчеркнул, что как только вода отходит — сразу начинаются восстановительные работы, разминирование и т. д.

Эвакуация в Херсонской области

По словам Александра Прокудина, из правобережной части области эвакуировали 2782 человека, из них 309 детей и 80 маломобильных граждан.

Глава ОВА подчеркнул, что российские оккупанты продолжают обстреливать украинцев во время процесса эвакуации.

Так, вчера, 14 июня, была обстреляна лодка с волонтерами. Осколочное ранение получил волонтер-иностранец, он сейчас находится в больнице.

Напомним, что, по информации Центра национального сопротивления, на временно оккупированном левобережье Херсона сотни людей не могут эвакуироваться. Все потому, что оккупанты блокируют такую возможность.

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