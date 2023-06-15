Какой уровень воды в подтопленной Херсонской области: комментарий Прокудина
Вода в Херсонской области спадает, уровень подтопления на утро составляет уже 2,04 м. Но под водой остаются еще 44 населенных пункта региона.
Об этом на своем Telegram-канале заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Подтопление Херсонской области
По словам главы ОВА, вода, затопившая часть Херсонской области, продолжает спадать. По состоянию на утро уровень поднятия воды составляет 2,04 м.
Подтопленными остаются 44 населенных пункта региона: 27 — на правом берегу, 17 — на оккупированном левобережье.
На правобережье подтопленными остаются 1923 дома.
"Это на 150 меньше, чем было вечером", — подчеркнул Александр Прокудин.
Глава Херсонской областной военной администрации подчеркнул, что как только вода отходит — сразу начинаются восстановительные работы, разминирование и т. д.
Эвакуация в Херсонской области
По словам Александра Прокудина, из правобережной части области эвакуировали 2782 человека, из них 309 детей и 80 маломобильных граждан.
Глава ОВА подчеркнул, что российские оккупанты продолжают обстреливать украинцев во время процесса эвакуации.
Так, вчера, 14 июня, была обстреляна лодка с волонтерами. Осколочное ранение получил волонтер-иностранец, он сейчас находится в больнице.
Напомним, что, по информации Центра национального сопротивления, на временно оккупированном левобережье Херсона сотни людей не могут эвакуироваться. Все потому, что оккупанты блокируют такую возможность.