Якими будуть найближчі вкиди російської пропаганди: прогноз Центру стратегічних комунікацій
Російські пропагандисти найближчим часом будуть поширювати дезінформацію про великі втрати ЗСУ. Таким чином росіяни намагатимуться зупинити контрнаступ Сил оборони України.
Про це повідомив Telegram-канал Центру стратегічних комунікацій.
Росіяни панікують
У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що російські окупанти почали панікувати в очікуванні контрнаступу ЗСУ.
"Одним із головних параноїків стало міноборони Росії, яке за підтримки "воєнкорів" вже другу добу "героїчно" відбиває власні панічні атаки", — йдеться у заяві Центру.
Якими фейками годуватимуть росіян
Для того, аби заспокоїти панічні настрої як на фронті, так і в російському суспільстві, російські пропагандисти невдовзі почнуть вкидати в інформаційний простір велику кількість брехливої інформації про успіхи власної армії.
"Російська армія під час українського контрнаступу вже знешкодила мільйон РСЗВ HIMARS, 2 млн танків Leopard і три млн винищувачів F-16. Тому незабаром українці відступатимуть", — такою дезінформацією, за версією Центру стратегічних комунікацій, росіяни намагатимуться підняти підупалий настрій співвітчизників і зупинити контрнаступ ЗСУ.
Нагадаємо, що після підриву Каховської ГЕС російські маніпулятори почали просувати відразу кілька брехливих версій того, що сталося — причому ці версії суперечили одна одній. Так, росіяни одночасно заявляли, що Українські війська вдарили по ГЕС з РСЗВ "Вільха — і тут же говорили про те, що гребля Каховської гідроелектростанції зруйнувалася сама, з природних причин.