Якими будуть найближчі вкиди російської пропаганди: прогноз Центру стратегічних комунікацій

Танки Leopard, про "знищення" яких росіяни невдовзі будуть брехати. Фото: US Army

Російські пропагандисти найближчим часом будуть поширювати дезінформацію про великі втрати ЗСУ. Таким чином росіяни намагатимуться зупинити контрнаступ Сил оборони України.

Про це повідомив Telegram-канал Центру стратегічних комунікацій.

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Росіяни панікують

У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що російські окупанти почали панікувати в очікуванні контрнаступу ЗСУ.

"Одним із головних параноїків стало міноборони Росії, яке за підтримки "воєнкорів" вже другу добу "героїчно" відбиває власні панічні атаки", — йдеться у заяві Центру.

Якими фейками годуватимуть росіян

Для того, аби заспокоїти панічні настрої як на фронті, так і в російському суспільстві, російські пропагандисти невдовзі почнуть вкидати в інформаційний простір велику кількість брехливої інформації про успіхи власної армії.

"Російська армія під час українського контрнаступу вже знешкодила мільйон РСЗВ HIMARS, 2 млн танків Leopard і три млн винищувачів F-16. Тому незабаром українці відступатимуть", — такою дезінформацією, за версією Центру стратегічних комунікацій, росіяни намагатимуться підняти підупалий настрій співвітчизників і зупинити контрнаступ ЗСУ.

Нагадаємо, що після підриву Каховської ГЕС російські маніпулятори почали просувати відразу кілька брехливих версій того, що сталося — причому ці версії суперечили одна одній. Так, росіяни одночасно заявляли, що Українські війська вдарили по ГЕС з РСЗВ "Вільха — і тут же говорили про те, що гребля Каховської гідроелектростанції зруйнувалася сама, з природних причин.