Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Якими будуть найближчі вкиди російської пропаганди: прогноз Центру стратегічних комунікацій arrow

Якими будуть найближчі вкиди російської пропаганди: прогноз Центру стратегічних комунікацій

7 червня 2023 10:03
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Якими будуть найближчі вкиди російської пропаганди: прогноз Центру стратегічних комунікацій
Танки Leopard, про "знищення" яких росіяни невдовзі будуть брехати. Фото: US Army
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські пропагандисти найближчим часом будуть поширювати дезінформацію про великі втрати ЗСУ. Таким чином росіяни намагатимуться зупинити контрнаступ Сил оборони України.

Про це повідомив Telegram-канал Центру стратегічних комунікацій.

Читайте також:

Росіяни панікують

У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що російські окупанти почали панікувати в очікуванні контрнаступу ЗСУ.

"Одним із головних параноїків стало міноборони Росії, яке за підтримки "воєнкорів" вже другу добу "героїчно" відбиває власні панічні атаки", — йдеться у заяві Центру.

Якими фейками годуватимуть росіян

Для того, аби заспокоїти панічні настрої як на фронті, так і в російському суспільстві, російські пропагандисти невдовзі почнуть вкидати в інформаційний простір велику кількість брехливої інформації про успіхи власної армії.

"Російська армія під час українського контрнаступу вже знешкодила мільйон РСЗВ HIMARS, 2 млн танків Leopard і три млн винищувачів F-16. Тому незабаром українці відступатимуть", — такою дезінформацією, за версією Центру стратегічних комунікацій, росіяни намагатимуться підняти підупалий настрій співвітчизників і зупинити контрнаступ ЗСУ.

Нагадаємо, що після підриву Каховської ГЕС російські маніпулятори почали просувати відразу кілька брехливих версій того, що сталося — причому ці версії суперечили одна одній. Так, росіяни одночасно заявляли, що Українські війська вдарили по ГЕС з РСЗВ "Вільха — і тут же говорили про те, що гребля Каховської гідроелектростанції зруйнувалася сама, з природних причин.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB