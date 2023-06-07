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Какими будут ближайшие вбросы российской пропаганды: прогноз Центра стратегических коммуникаций

7 июня 2023 10:03
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Какими будут ближайшие вбросы российской пропаганды: прогноз Центра стратегических коммуникаций
Танки Leopard, о "уничтожении" которых россияне вскоре будут лгать. Фото: US Army
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские пропагандисты в ближайшее время будут распространять дезинформацию о больших потерях ВСУ. Таким образом, россияне будут пытаться остановить контрнаступление Сил обороны Украины.

Об этом сообщил Telegram-канал Центра стратегических коммуникаций.

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Россияне паникуют

В Центре стратегических коммуникаций отметили, что российские оккупанты начали паниковать в ожидании контрнаступления ВСУ.

"Одним из главных параноиков стало минобороны России, которое при поддержке "военкоров" уже вторые сутки "героически" отражает собственные панические атаки", — говорится в заявлении Центра.

Какими фейками будут кормить россиян

Для того чтобы успокоить панические настроения как на фронте, так и в российском обществе, российские пропагандисты вскоре начнут вбрасывать в информационное пространство большое количество лживой информации об успехах собственной армии.

"Российская армия во время украинского контрнаступления уже обезвредила миллион РСЗО HIMARS, 2 млн танков Leopard и три млн истребителей F-16. Поэтому вскоре украинцы будут отступать", — такой дезинформацией, по версии Центра стратегических коммуникаций, россияне будут пытаться поднять подупавший настрой и ВСУ.

Напомним, что после подрыва Каховской ГЭС российские манипуляторы начали продвигать сразу несколько лживых версий случившегося — причем эти версии противоречили друг другу. Так, россияне одновременно заявляли, что Украинские войска ударили по ГЭС по РСЗО "Вільха" — и тут же говорили о том, что дамба Каховской гидроэлектростанции разрушилась сама, по естественным причинам.

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