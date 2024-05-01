Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Якою буде реакція Росії на продаж Казахстаном літаків США для України arrow

Якою буде реакція Росії на продаж Казахстаном літаків США для України

1 травня 2024 04:13
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Якою буде реакція Росії на продаж Казахстаном літаків США для України
Президенти Росії Володимир Путін (ліворуч) та Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Фото: пресслужба Кремля
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Росія навряд чи хоч якось відреагує на продаж Казахстаном літаків, які США, імовірно, передадуть Україні. У Кремля немає реальних засобів для цього, та й Казахстан є дуже важливим для Росії хабом, зокрема, щодо закупівель мікроелектроніки.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

Читайте також:

Фактор російського безсилля

Якоїсь особливої реакції Кремля на цю угоду Казахстану із США не очікується.

"Росія просто не зможе нічого зробити. Та й в ситуації, коли кожен долар для неї важливий, вона не стане конфліктувати із одним із головних нині торговельних партнерів", — наголосив Петро Черник.

Фактор мікроелектроніки

Крім того, Казахстан зараз є величезним хабом з постачання підсанкційної мікроелектроніки для Російської Федерації.

"Хто ж у здоровому глузді буде ламати усі ці існуючі схеми", — запевнив експерт.

Вигода для України

Якщо ж в Кремлі все ж вирішать влаштувати якусь несподівану відповідь – це буде тільки на користь Україні.

"Чим гірше буде Росії у взаєминах із сусідами, тим краще для нас", — підкреслив Черник.

Нагадаємо, днями ЗМІ повідомили, що США закупили у Казахстану 81 бойовий літак радянського зразка. Офіційно мотив покупки невідомий, але преса припускає, що скоріш за все повітряні судна з'являться в Україні.

Казахстан
Петро Черник
війна в Україні
Росія
авіація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

29 квітня 2024

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри