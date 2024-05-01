Якою буде реакція Росії на продаж Казахстаном літаків США для України
Росія навряд чи хоч якось відреагує на продаж Казахстаном літаків, які США, імовірно, передадуть Україні. У Кремля немає реальних засобів для цього, та й Казахстан є дуже важливим для Росії хабом, зокрема, щодо закупівель мікроелектроніки.
Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.
Фактор російського безсилля
Якоїсь особливої реакції Кремля на цю угоду Казахстану із США не очікується.
"Росія просто не зможе нічого зробити. Та й в ситуації, коли кожен долар для неї важливий, вона не стане конфліктувати із одним із головних нині торговельних партнерів", — наголосив Петро Черник.
Фактор мікроелектроніки
Крім того, Казахстан зараз є величезним хабом з постачання підсанкційної мікроелектроніки для Російської Федерації.
"Хто ж у здоровому глузді буде ламати усі ці існуючі схеми", — запевнив експерт.
Вигода для України
Якщо ж в Кремлі все ж вирішать влаштувати якусь несподівану відповідь – це буде тільки на користь Україні.
"Чим гірше буде Росії у взаєминах із сусідами, тим краще для нас", — підкреслив Черник.
Нагадаємо, днями ЗМІ повідомили, що США закупили у Казахстану 81 бойовий літак радянського зразка. Офіційно мотив покупки невідомий, але преса припускає, що скоріш за все повітряні судна з'являться в Україні.
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