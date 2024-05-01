Якою буде реакція Росії на продаж Казахстаном літаків США для України

Президенти Росії Володимир Путін (ліворуч) та Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Фото: пресслужба Кремля

Росія навряд чи хоч якось відреагує на продаж Казахстаном літаків, які США, імовірно, передадуть Україні. У Кремля немає реальних засобів для цього, та й Казахстан є дуже важливим для Росії хабом, зокрема, щодо закупівель мікроелектроніки.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Якоїсь особливої реакції Кремля на цю угоду Казахстану із США не очікується.

"Росія просто не зможе нічого зробити. Та й в ситуації, коли кожен долар для неї важливий, вона не стане конфліктувати із одним із головних нині торговельних партнерів", — наголосив Петро Черник.

Фактор мікроелектроніки

Крім того, Казахстан зараз є величезним хабом з постачання підсанкційної мікроелектроніки для Російської Федерації.

"Хто ж у здоровому глузді буде ламати усі ці існуючі схеми", — запевнив експерт.

Вигода для України

Якщо ж в Кремлі все ж вирішать влаштувати якусь несподівану відповідь – це буде тільки на користь Україні.

"Чим гірше буде Росії у взаєминах із сусідами, тим краще для нас", — підкреслив Черник.

Нагадаємо, днями ЗМІ повідомили, що США закупили у Казахстану 81 бойовий літак радянського зразка. Офіційно мотив покупки невідомий, але преса припускає, що скоріш за все повітряні судна з'являться в Україні.