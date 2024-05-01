Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Какова будет реакция России на продажу Казахстаном самолетов США для Украины. arrow

Какова будет реакция России на продажу Казахстаном самолетов США для Украины.

1 мая 2024 04:13
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Какова будет реакция России на продажу Казахстаном самолетов США для Украины.
Президенты России Владимир Путин (слева) и Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: пресс-служба Кремля
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Россия вряд ли хоть как-то отреагирует на продажу Казахстаном самолетов, которые, вероятно, передадут Украине. У Кремля нет реальных средств для этого, и Казахстан является очень важным для России хабом, в частности, по закупкам микроэлектроники.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

Читайте также:

Фактор российского бессилия

Какой-либо особой реакции Кремля на это соглашение Казахстана с США не ожидается.

"Россия просто не сможет ничего сделать. Да и в ситуации, когда каждый доллар для нее важен, она не станет конфликтовать с одним из главных ныне торговых партнеров", — подчеркнул Петр Черник.

Фактор микроэлектроники

Кроме того, Казахстан сейчас является огромным хабом по поставке подсанкционной микроэлектроники для Российской Федерации.

"Кто же в здравом уме будет ломать все эти существующие схемы", — заверил эксперт.

Удобство для Украины

Если же в Кремле все же решат устроить какой-нибудь неожиданный ответ – это будет только в пользу Украины.

"Чем хуже будет России во взаимоотношениях с соседями, тем лучше для нас", — подчеркнул Черник.

Напомним, на днях СМИ сообщили, что США закупили у Казахстана 81 боевой самолет советского образца. Официально мотив покупки неизвестен, но пресса предполагает, что, скорее всего, воздушные суда появятся в Украине.

Казахстан
Петр Черник
война в Украине
Россия
авиация

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

29 апреля 2024

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри