Какова будет реакция России на продажу Казахстаном самолетов США для Украины.
Россия вряд ли хоть как-то отреагирует на продажу Казахстаном самолетов, которые, вероятно, передадут Украине. У Кремля нет реальных средств для этого, и Казахстан является очень важным для России хабом, в частности, по закупкам микроэлектроники.
Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.
Фактор российского бессилия
Какой-либо особой реакции Кремля на это соглашение Казахстана с США не ожидается.
"Россия просто не сможет ничего сделать. Да и в ситуации, когда каждый доллар для нее важен, она не станет конфликтовать с одним из главных ныне торговых партнеров", — подчеркнул Петр Черник.
Фактор микроэлектроники
Кроме того, Казахстан сейчас является огромным хабом по поставке подсанкционной микроэлектроники для Российской Федерации.
"Кто же в здравом уме будет ломать все эти существующие схемы", — заверил эксперт.
Удобство для Украины
Если же в Кремле все же решат устроить какой-нибудь неожиданный ответ – это будет только в пользу Украины.
"Чем хуже будет России во взаимоотношениях с соседями, тем лучше для нас", — подчеркнул Черник.
Напомним, на днях СМИ сообщили, что США закупили у Казахстана 81 боевой самолет советского образца. Официально мотив покупки неизвестен, но пресса предполагает, что, скорее всего, воздушные суда появятся в Украине.
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