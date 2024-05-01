Какова будет реакция России на продажу Казахстаном самолетов США для Украины.

Президенты России Владимир Путин (слева) и Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: пресс-служба Кремля

Россия вряд ли хоть как-то отреагирует на продажу Казахстаном самолетов, которые, вероятно, передадут Украине. У Кремля нет реальных средств для этого, и Казахстан является очень важным для России хабом, в частности, по закупкам микроэлектроники.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Какой-либо особой реакции Кремля на это соглашение Казахстана с США не ожидается.

"Россия просто не сможет ничего сделать. Да и в ситуации, когда каждый доллар для нее важен, она не станет конфликтовать с одним из главных ныне торговых партнеров", — подчеркнул Петр Черник.

Фактор микроэлектроники

Кроме того, Казахстан сейчас является огромным хабом по поставке подсанкционной микроэлектроники для Российской Федерации.

"Кто же в здравом уме будет ломать все эти существующие схемы", — заверил эксперт.

Удобство для Украины

Если же в Кремле все же решат устроить какой-нибудь неожиданный ответ – это будет только в пользу Украины.

"Чем хуже будет России во взаимоотношениях с соседями, тем лучше для нас", — подчеркнул Черник.

Напомним, на днях СМИ сообщили, что США закупили у Казахстана 81 боевой самолет советского образца. Официально мотив покупки неизвестен, но пресса предполагает, что, скорее всего, воздушные суда появятся в Украине.