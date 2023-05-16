Якою є ситуація на фронті на 16 травня: карти від ISW

Українські війська тримають оборону. Колаж: Новини.LIVE

Українські війська станом на 16 травня тримають оборону на півдні та сході. Разом з тим, ЗСУ завдають повітряних ударів по тилах російських окупантів.

Про це повідомив у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Російські джерела повідомили про нібито захоплення села Масютівка Харківської області і створили плацдарм на західному березі річки Оскіл.

Карта боїв, Луганська область

Інфографіка: ISW

Втім, самі ж російські воєнкори визнали, що захоплення Масютівки, якщо воно справді мало місце, є тактично незначним, бо українські війська займають на цій ділянці фронту позиції, які дозволяють легко обстрілювати росіян в Масютівці.

В районах Бахмута та Авдіївки російські війська здійснюють спроби обмеженого наступу.

Втім, самі ж росіяни визнали втрату позицій на південному захід від села Іванівське, що неподалік від Бахмута.

Карта боїв, Донецька область

Інфографіка: ISW

У самому Бахмуті, як заявив власник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин, російські окупанти просунулися на 130 метрів. За інформацією воєнкорів, наближених до Пригожина, “вагнерівці” зосередилися на зачищенні приватної житлової зони на заході міста.

Карта боїв, Бахмут

Інфографіка: ISW

Південь

Російська сторона заявила про невелику спробу наступу на заході Запорізької області, в районі села Малі Щербаки, неподалік від Василівки.

Карта боїв, Запорізька область

Інфографіка: ISW

Разом з тим, українські війська завдають повітряних ударів по тилах російських окупантів. Зокрема, йдеться про такі міста, окуповані росіянами, як Мелітополь, Молочанськ і Токмак в Запорізькій області, а також про удар по скупченню російських військ у Скадовському районі Херсонської області.

Карта боїв, Херсонська область

Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що російські війська за час війни втратили уже майже 200 тисяч військовослужбовців.