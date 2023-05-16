Якою є ситуація на фронті на 16 травня: карти від ISW
Українські війська станом на 16 травня тримають оборону на півдні та сході. Разом з тим, ЗСУ завдають повітряних ударів по тилах російських окупантів.
Про це повідомив у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).
Донбас
Російські джерела повідомили про нібито захоплення села Масютівка Харківської області і створили плацдарм на західному березі річки Оскіл.
Втім, самі ж російські воєнкори визнали, що захоплення Масютівки, якщо воно справді мало місце, є тактично незначним, бо українські війська займають на цій ділянці фронту позиції, які дозволяють легко обстрілювати росіян в Масютівці.
В районах Бахмута та Авдіївки російські війська здійснюють спроби обмеженого наступу.
Втім, самі ж росіяни визнали втрату позицій на південному захід від села Іванівське, що неподалік від Бахмута.
У самому Бахмуті, як заявив власник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин, російські окупанти просунулися на 130 метрів. За інформацією воєнкорів, наближених до Пригожина, “вагнерівці” зосередилися на зачищенні приватної житлової зони на заході міста.
Південь
Російська сторона заявила про невелику спробу наступу на заході Запорізької області, в районі села Малі Щербаки, неподалік від Василівки.
Разом з тим, українські війська завдають повітряних ударів по тилах російських окупантів. Зокрема, йдеться про такі міста, окуповані росіянами, як Мелітополь, Молочанськ і Токмак в Запорізькій області, а також про удар по скупченню російських військ у Скадовському районі Херсонської області.
Нагадаємо, що російські війська за час війни втратили уже майже 200 тисяч військовослужбовців.