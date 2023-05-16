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Какова ситуация на фронте на 16 мая: карты от ISW

16 мая 2023 08:42
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Какова ситуация на фронте на 16 мая: карты от ISW
Украинские войска держат оборону. Коллаж: Новини.LIVE
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украинские войска на 16 мая держат оборону на юге и востоке. Вместе с тем, ВСУ наносят воздушные удары по тылам российских оккупантов.

Об этом сообщил в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Российские источники сообщили о якобы захвате села Масютовка Харьковской области и создали плацдарм на западном берегу реки Оскол.

Карта боев, Луганская область
Карта боев, Луганская область
Инфографика: ISW

Впрочем, сами же российские военкоры признали, что захват Масютовки, если оно действительно имело место, тактически незначительно, потому что украинские войска занимают на этом участке фронта позиции, позволяющие легко обстреливать россиян в Масютовке.

В районах Бахмута и Авдеевки российские войска предпринимают попытки ограниченного наступления.

Впрочем, сами же россияне признали потерю позиций к юго-западу от села Ивановское, что неподалеку от Бахмута.

Карта боев, Донецкая область
Карта боев, Донецкая область
Инфографика: ISW

В самом Бахмуте, как заявил владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, российские оккупанты продвинулись на 130 метров. По информации военкоров, приближенных к Пригожину, "вагнеровцы" сосредоточились на зачистке частной жилой зоны на западе города.

Карта боев, Бахмут
Карта боев, Бахмут
Инфографика: ISW

Юг

Российская сторона заявила о небольшой попытке наступления на западе Запорожской области, в районе села Малые Щербаки, недалеко от Васильевки.

Карта боев, Запорожская область
Карта боев, Запорожская область
Инфографика: ISW

Вместе с тем, украинские войска наносят воздушные удары по тылам российских оккупантов. В частности, речь идет о таких городах, оккупированных россиянами, как Мелитополь, Молочанск и Токмак в Запорожской области, а также удар по скоплению российских войск в Скадовском районе Херсонской области.

Карта боев, Херсонская область
Карта боев, Херсонская область
Инфографика: ISW

Напомним, что российские войска за время войны потеряли уже около 200 тысяч военнослужащих.

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