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Якою є ситуація на фронті на 17 травня: ISW опублікував свіжі карти

17 травня 2023 08:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Якою є ситуація на фронті на 17 травня: ISW опублікував свіжі карти
Українські війська тримають оборону
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українські війська станом на 16 травня тримають оборону на півдні та сході. Російські окупаційні війська здійснюють обмежені спроби наступу.

Про це повідомив у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Донбас

Український Генштаб повідомив про атаки росіяни в районі сіл Масютівка та Новоселівка. 

Незалежні білоруські організації повідомляють, що саме на Луганський напрямок росіяни перекидають свої війська з Білорусі.

При цьому наступ окупантів на лінії Кремінна — Лиман виявився безуспішним.

Карта боїв, Луганська область
Карта боїв, Луганська область
Інфографіка: ISW

В районі Бахмута російські війська, імовірно, досягли обмеженого успіху в районі траси, яке веде на Хромове.

Один із російських воєнкорів упевнений, що сьогодні, 17 травня, росіяни оголосять про перерізання цієї траси.

Карта боїв, Донецька область
Карта боїв, Донецька область
Інфографіка: ISW
Карта боїв, Бахмут
Карта боїв, Бахмут
Інфографіка: ISW

В районі Авдіївки та Мар’їнки російські війська обмежено просувалися уперед, зокрема, біля Авдіївського коксохімічного заводу.

Український генштаб назвав ці спроби наступу росіян безуспішними.

Південь

Російська сторона посилюють оборону в районі міста Енергодар, де розташована Запорізька АЕС.

Колаборанти заявили про обстріл окупованого міста Токмак, де 16 травня пролунали вибухи.

Карта боїв, Запорізька область
Карта боїв, Запорізька область
Інфографіка: ISW

А в Херсонській області російські окупанти влаштували "полювання на відьом", звинувачуючи один одного у тому, що вони здають власні позиції українським військам.

Карта боїв, Херсонська область
Карта боїв, Херсонська область
Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що російські війська за час війни втратили уже 200 тисяч військовослужбовців.

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