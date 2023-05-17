Якою є ситуація на фронті на 17 травня: ISW опублікував свіжі карти

Українські війська тримають оборону

Українські війська станом на 16 травня тримають оборону на півдні та сході. Російські окупаційні війська здійснюють обмежені спроби наступу.

Про це повідомив у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Донбас

Український Генштаб повідомив про атаки росіяни в районі сіл Масютівка та Новоселівка.

Незалежні білоруські організації повідомляють, що саме на Луганський напрямок росіяни перекидають свої війська з Білорусі.

При цьому наступ окупантів на лінії Кремінна — Лиман виявився безуспішним.

Карта боїв, Луганська область

Інфографіка: ISW

В районі Бахмута російські війська, імовірно, досягли обмеженого успіху в районі траси, яке веде на Хромове.

Один із російських воєнкорів упевнений, що сьогодні, 17 травня, росіяни оголосять про перерізання цієї траси.

Карта боїв, Донецька область

Інфографіка: ISW

Карта боїв, Бахмут

Інфографіка: ISW

В районі Авдіївки та Мар’їнки російські війська обмежено просувалися уперед, зокрема, біля Авдіївського коксохімічного заводу.

Український генштаб назвав ці спроби наступу росіян безуспішними.

Південь

Російська сторона посилюють оборону в районі міста Енергодар, де розташована Запорізька АЕС.

Колаборанти заявили про обстріл окупованого міста Токмак, де 16 травня пролунали вибухи.

Карта боїв, Запорізька область

Інфографіка: ISW

А в Херсонській області російські окупанти влаштували "полювання на відьом", звинувачуючи один одного у тому, що вони здають власні позиції українським військам.

Карта боїв, Херсонська область

Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що російські війська за час війни втратили уже 200 тисяч військовослужбовців.