Якою є ситуація на фронті на 17 травня: ISW опублікував свіжі карти
Українські війська станом на 16 травня тримають оборону на півдні та сході. Російські окупаційні війська здійснюють обмежені спроби наступу.
Про це повідомив у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).
Донбас
Український Генштаб повідомив про атаки росіяни в районі сіл Масютівка та Новоселівка.
Незалежні білоруські організації повідомляють, що саме на Луганський напрямок росіяни перекидають свої війська з Білорусі.
При цьому наступ окупантів на лінії Кремінна — Лиман виявився безуспішним.
В районі Бахмута російські війська, імовірно, досягли обмеженого успіху в районі траси, яке веде на Хромове.
Один із російських воєнкорів упевнений, що сьогодні, 17 травня, росіяни оголосять про перерізання цієї траси.
В районі Авдіївки та Мар’їнки російські війська обмежено просувалися уперед, зокрема, біля Авдіївського коксохімічного заводу.
Український генштаб назвав ці спроби наступу росіян безуспішними.
Південь
Російська сторона посилюють оборону в районі міста Енергодар, де розташована Запорізька АЕС.
Колаборанти заявили про обстріл окупованого міста Токмак, де 16 травня пролунали вибухи.
А в Херсонській області російські окупанти влаштували "полювання на відьом", звинувачуючи один одного у тому, що вони здають власні позиції українським військам.
Нагадаємо, що російські війська за час війни втратили уже 200 тисяч військовослужбовців.