Какова ситуация на фронте на 17 мая: ISW опубликовал свежие карты

Украинские войска держат оборону

Украинские войска на 16 мая держат оборону на юге и востоке. Российские оккупационные войска предпринимают ограниченные попытки наступления.

Об этом сообщил в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

Читайте также:

Донбасс

Украинский Генштаб сообщил об атаках россияне в районе сел Масютовка и Новоселовка.

Независимые белорусские организации сообщают, что именно на Луганское направление россияне перебрасывают свои войска из Беларуси.

При этом наступление оккупантов на линии Кременная — Лиман оказалось безуспешным.

Карта боев, Луганская область

Инфографика: ISW

В районе Бахмута российские войска, вероятно, достигли ограниченного успеха в районе трассы, ведущей на Хромово.

Один из российских военкоров уверен, что сегодня, 17 мая, россияне объявят о перерезании этой трассы.

Карта боев, Донецкая область

Инфографика: ISW

Карта боев, Бахмут

Инфографика: ISW

В районе Авдеевки и Марьинки российские войска ограниченно продвигались вперед, в частности, возле Авдеевского коксохимического завода.

Украинский генштаб назвал эти попытки наступления россиян безуспешными.

Юг

Российская сторона усиливает оборону в районе города Энергодар, где расположена Запорожская АЭС.

Коллаборанты заявили об обстреле оккупированного города Токмак, где 16 мая раздались взрывы.

Карта боев, Запорожская область

Инфографика: ISW

А в Херсонской области российские оккупанты устроили "охоту на ведьм", обвиняя друг друга в том, что они сдают свои позиции украинским войскам.

Карта боев, Херсонская область

Инфографика: ISW

Напомним, что российские войска за время войны потеряли уже 200 тысяч военнослужащих.