Какова ситуация на фронте на 17 мая: ISW опубликовал свежие карты
Украинские войска на 16 мая держат оборону на юге и востоке. Российские оккупационные войска предпринимают ограниченные попытки наступления.
Об этом сообщил в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).
Донбасс
Украинский Генштаб сообщил об атаках россияне в районе сел Масютовка и Новоселовка.
Независимые белорусские организации сообщают, что именно на Луганское направление россияне перебрасывают свои войска из Беларуси.
При этом наступление оккупантов на линии Кременная — Лиман оказалось безуспешным.
В районе Бахмута российские войска, вероятно, достигли ограниченного успеха в районе трассы, ведущей на Хромово.
Один из российских военкоров уверен, что сегодня, 17 мая, россияне объявят о перерезании этой трассы.
В районе Авдеевки и Марьинки российские войска ограниченно продвигались вперед, в частности, возле Авдеевского коксохимического завода.
Украинский генштаб назвал эти попытки наступления россиян безуспешными.
Юг
Российская сторона усиливает оборону в районе города Энергодар, где расположена Запорожская АЭС.
Коллаборанты заявили об обстреле оккупированного города Токмак, где 16 мая раздались взрывы.
А в Херсонской области российские оккупанты устроили "охоту на ведьм", обвиняя друг друга в том, что они сдают свои позиции украинским войскам.
Напомним, что российские войска за время войны потеряли уже 200 тысяч военнослужащих.