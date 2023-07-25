Ситуація на фронті станом на 25 липня: вечірнє зведення Генштабу

ЗСУ успішно працюють на фронті. Фото: Генштаб

Сили оборони України успішно працюють на усіх ділянках фронту. За останню добу ЗСУ вдалось знищити важливу військову техніку окупантів, серед якої дрони, гелікоптер та станції РЕБ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

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Удари ЗСУ за добу

Повідомляється, що за останню добу авіація Сил оборони завдала близько 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Окрім цього, українські захисники знищили ворожий гелікоптер Ка-52, 5 "шахедів" та 2 розвідувальних БпЛА.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 7 артилерійських засобів на вогневій позиції, 2 станції радіоелектронної боротьби та 2 зенітно-ракетних комплекси противника", — додають у повідомленні.

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб

Удари окупантів за добу

За останню добу російські противники завдали 1 ракетний та 49 авіаційний ударів. Окрім цього, окупанти 40 разів вдарили з реактивних систем по українських позиціях та населених пунктах.

"На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура", — кажуть у Генштабі.

Повідомлення Генштабу. Фото: скриншот

Повідомлення Генштабу. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сили оборони продовжують утримувати ініціативу на Бахмутському напрямку фронту. Наразі у ЗСУ є перспективи щодо звільнення населеного пункту Андріївка, що своєю чергою може зіграти важливу роль для майбутнього витіснення російських загарбників з Бахмута.