Ситуація на фронті станом на 25 липня: вечірнє зведення Генштабу

Яку ворожу техніку знищили ЗСУ за добу: вечірнє зведення Генштабу
Сили оборони України успішно працюють на усіх ділянках фронту. За останню добу ЗСУ вдалось знищити важливу військову техніку окупантів, серед якої дрони, гелікоптер та станції РЕБ.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.
Удари ЗСУ за добу
Повідомляється, що за останню добу авіація Сил оборони завдала близько 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Окрім цього, українські захисники знищили ворожий гелікоптер Ка-52, 5 "шахедів" та 2 розвідувальних БпЛА.
"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 7 артилерійських засобів на вогневій позиції, 2 станції радіоелектронної боротьби та 2 зенітно-ракетних комплекси противника", — додають у повідомленні.
Удари окупантів за добу
За останню добу російські противники завдали 1 ракетний та 49 авіаційний ударів. Окрім цього, окупанти 40 разів вдарили з реактивних систем по українських позиціях та населених пунктах.
"На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура", — кажуть у Генштабі.
Нагадаємо, Сили оборони продовжують утримувати ініціативу на Бахмутському напрямку фронту. Наразі у ЗСУ є перспективи щодо звільнення населеного пункту Андріївка, що своєю чергою може зіграти важливу роль для майбутнього витіснення російських загарбників з Бахмута.