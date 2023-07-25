Ситуация на фронте по состоянию на 25 июля: вечернее сведение Генштаба

Какую вражескую технику уничтожили ВСУ за сутки: вечернее сведение Генштаба
Силы обороны Украины удачно работают на всех участках фронта. За последние сутки ВСУ удалось уничтожить важную военную технику кафиров, среди которой дроны, вертолет и станции РЭБ.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.
Удары ВСУ за сутки
Сообщается, что за последние сутки авиация Сил обороны нанесла около 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Кроме этого, украинские защитники уничтожили вражеский вертолет Ка-52, 5 "шахедов" и 2 разведывательных БпЛА.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств на огневой позиции, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 зенитно-ракетных комплекса противника", — добавляют в сообщении.
Удары оккупантов за сутки
За последние сутки российские противники нанесли 1 ракетный и 49 авиационный удар. Кроме этого, оккупанты 40 раз ударили из реактивных систем по украинским позициям и населенным пунктам.
"К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая инфраструктура", — говорят в Генштабе.
Напомним, Силы обороны продолжают удерживать инициативу на Бахмутском направлении фронта. В настоящее время у ВСУ есть перспективы по освобождению населенного пункта Андреевка, что в свою очередь может сыграть важную роль для будущего вытеснения российских захватчиков из Бахмута.