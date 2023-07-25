Ситуация на фронте по состоянию на 25 июля: вечернее сведение Генштаба

ВСУ успешно работают на фронте. Фото: Генштаб

Силы обороны Украины удачно работают на всех участках фронта. За последние сутки ВСУ удалось уничтожить важную военную технику кафиров, среди которой дроны, вертолет и станции РЭБ.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

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Удары ВСУ за сутки

Сообщается, что за последние сутки авиация Сил обороны нанесла около 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Кроме этого, украинские защитники уничтожили вражеский вертолет Ка-52, 5 "шахедов" и 2 разведывательных БпЛА.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств на огневой позиции, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 зенитно-ракетных комплекса противника", — добавляют в сообщении.

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб

Удары оккупантов за сутки

За последние сутки российские противники нанесли 1 ракетный и 49 авиационный удар. Кроме этого, оккупанты 40 раз ударили из реактивных систем по украинским позициям и населенным пунктам.

"К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая инфраструктура", — говорят в Генштабе.

Сообщение Генштаба. Фото: скриншот

Сообщение Генштаба. Фото: скриншот

Напомним, Силы обороны продолжают удерживать инициативу на Бахмутском направлении фронта. В настоящее время у ВСУ есть перспективы по освобождению населенного пункта Андреевка, что в свою очередь может сыграть важную роль для будущего вытеснения российских захватчиков из Бахмута.